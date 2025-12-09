ASKİ Ankara su kesintisi programı (9 Aralık 2025) | Ankara’da sular ne zaman gelecek?

Ankara’da su kesintisinden en fazla etkilenen yer Kazan ilçesi oldu. 9 Aralık Salı günü sabah saatlerinde başlayan su kesintilerinden Saray Mahallesi, Keresteciler Sanayi Sitesi ve Saraykent Sanayi Sitesi etkilendi. Keçiören’de ise Basınevleri mahallesinin bazı kısımları su kesintisinden etkilendi. Çankaya’da ise Beytepe mahallesi, Orhangazi Bulvarı’nda su kesintisi yaşanıyor. Peki Çankaya, Pursaklar, Keçiören ve Kazan’da sular ne zaman gelecek? İşte, Ankara’da su kesintisinden etkilenen bölgeler…

ANKARA’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara’da 4 ilçede yaşanan su kesintisi sorunları saat 11.00 itibarıyla başladı. ASKİ’den yapılan açıklamada Keçiören, Çankaya, Pursaklar ve Kazan’da su kesintilerinin yaşandığı aktarıldı. Ankara’da yaşanan su kesintilerinin saat 16.00-17.00 saatleri arasında sona erecek. İşte, ASKİ 9 Aralık su kesintisi programı…

