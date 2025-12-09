Silecekleri bozulan gençlerin çözümü gülümsetti!

Bartın’dan Kapaklı ilçesine seyahat eden Sezer U. ve arkadaşları, İzmit civarında araçlarının silecekleri arızalanınca zor anlar yaşadı. Yoğun yağmur altında ilerlemekte güçlük çeken sürücü, araçta bulunan arkadaşlarının da yardımıyla ilginç bir çözüm yolu buldu. Silecek kollarına ip bağlayarak manuel şekilde çalıştırmaya başladı. Araç içinden ipleri çekerek silecekleri hareket ettiren grup, böylece yolculuklarına devam etti. Hem tehlikeli hem de dikkat çeken bu anlar, gençlerin kendi cep telefonlarıyla kaydedildi.