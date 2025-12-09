Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Litvanya'nın başı Belarus balonuyla dertte! Olağanüstü hal ilan edildi

Litvanya, Belarus'tan gelen sigara kaçakçılığı için kullanılan balonların hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Bakan Kondratovic, bunun kamusal güvenliği ve ulusal güvenlik çıkarları nedeniyle, askeri personele geniş yetki tanıdığını söyledi.

Avrupa ülkesi 'nın "'tan gelen kaçak balon" krizi devam ediyor. Bugün bir kez daha sigara kaçakçılığı için kullanılan balonlar Litvanya hava sahasını ihlal etti.

Litvanya İçişleri Bakanı Vladislav Kondratovic, kaçak balonların oluşturduğu kamu güvenliği tehdidi nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Bakan Kondratovic, hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, "Olağanüstü hal ilanı yalnızca sivil havacılık aksaklıkları nedeniyle değil, aynı zamanda çıkarları nedeniyle de yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Vladislav Kondratovic, bildirimin askeri personele polisle koordine veya bağımsız hareket etme konusunda genişletilmiş yetkiler sağladığını söyledi. Olağanüstü hal önlemlerinin süresi ise açıklanmadı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BALON SORUNU

Litvanya hava sahası, Ekim ayından bu yana sigara kaçakçılığı için kullanılan balonlar tarafından ihlal ediliyor.

Litvanya yetkilileri, hava sahasını ihlal eden balonların, Rusya'nın yakın müttefiki olan Belarus tarafından yapılan kasıtlı bir eylem olarak değerlendirildiğini belirtirken; Belarus, balonlardan sorumlu olmadığını savunuyor ve Litvanya'yı provokasyon yapmakla suçluyor.

Litvanya ve Belarus arasında balon krizi: Sınırlar kapandı
Şüpheli dron hareketliliği: İngiltere, Belçika'ya asker gönderiyor
#kaçakçılık
#belarus
#litvanya
#ulusal güvenlik
#Balon Krizi
#Olağanüstü Hal
#Kaçak Balon
#Olağanüstü Hal
#Sigara Kaçakçılığı
#Hava Sahası Ihlali
#Dünya
