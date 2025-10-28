Litvanya ve Belarus arasında balon krizi: Sınırlar kapandı

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, hava sahasının "sürekli ihlal edilmesi" sebebiyle Belarus sınırını kapadığını pazartesi duyurdu. Belarus Dışişleri Bakanlığı bu hamleye tepki göstererek Litvanya'ya protesto notası verildiğini açıkladı:

''Yurttaşların hakları ve serbest dolaşım özgürlüğü prensipleri ihlal ediliyor. Belarus diyalog ve uygulamaya yönelik işbirliğinden yana.''

''SÜREKLİ İHLAL EDİLİYOR!''

Bu adım öncesinde dün Ulusal Güvenlik Komisyonu'nu toplayan Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, sıcak hava balonlarının hava sahalarını bir haftada 4 kez ihlal etmesinin ardından onları düşürmeyi ve Belarus'la aralarındaki sınır kapılarını süresiz kapatmayı planladıklarını belirtti.

Ruginiene, "Diplomatlar, diplomatik posta ve ayrıca Belarus'tan gelen Avrupa Birliği ve Litvanya vatandaşlarının girişine izin verilecek. Bunun dışındaki tüm geçişler durdurulacak" dedi.

''BALONLAR İÇİN KİNETİK ÖNLEMLER ALINACAK''

Belarus'tan gelen balonlar yüzünden başkent Vilnius'taki havalimanının bir haftada 4 kez uçuşları durdurmasının ardından konuşan 44 yaşındaki lider, hiçbir hibrit saldırıya izin vermeyeceklerini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

''Balonları düşürmek için 'kinetik önlemler' kullanılacak. Hava sahamıza yönelik her ihlalde en sert adımları atmaya hazır olduğumuzu gösteriyoruz.''

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hava sahası ihlal edilen Litvanya'yla tam dayanışma içinde olduklarını dün X hesabından bildirdi:

Bu bir istikrarsızlıktır. Bu bir provokasyondur. Bir hibrit tehdittir. Buna müsamaha göstermeyeceğiz.