 Berrak Arıcan Baş

Afganistan ve Pakistan anlaşamadı: Barış görüşmelerinden somut karar çıkmadı

Afganistan ve Pakistan arasındaki ateşkesin ardından İstanbul'da barış görüşmeleri gerçekleştirdi. Taraflar arasındaki görüşmelerin ardından somut bir karar alınamadığı açıklandı.

ve arasındaki geçici ateşkesin uzaması beklenirken taraflar anlaşamadı. Afganistan ve Pakistan tarafları 25 Ekim'de 'da bir araya geldi. Taraflar arasındaki 19 Ekim'de varılan ateşkesin uzun vadeli bir mekanizmaya dönüştürülmesinin hedeflendiği toplantılarda, Pakistan tarafı Afganistan'da faaliyet gösteren Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ile mücadele kapsamında taleplerde bulundu.

UZLAŞMAYA AYKIRI TAVIRLAR

Afgan kaynaklar, Pakistan heyetinin, Afgan yönetiminden ülkedeki TTP hedeflerine saldırı düzenleme hakkının bulunduğunu kabul etmesini istediğini öne sürdü. Kaynaklar ayrıca, Afgan tarafının da Pakistan'dan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine ve ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) Pakistan hava sahasını kullanmayacağına yönelik garantiler istediğini aktardı. Aynı zamanda, Afgan tarafının görüşmelerde Pakistan ordusuna saldırılar düzenleyen TTP üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını söylediği bildirildi.

Adı açıklanmayan Pakistanlı güvenlik kaynakları ise Afgan hükümetinin TTP'yi dizginlemekte isteksiz olduğunu aktardı.
Böylece, taraflar arasındaki diyaloğun üçüncü gününde Pakistan ve Afganistan heyetlerini birbirlerini uzlaşmaya aykırı tavırlar almakla suçlamasının ardından, kaynaklar görüşmelerin somut bir karar alınmadan sona erdiğini açıkladı.

GEÇİCİ ATEŞKES ANLAŞMASI

Afganistan ve Pakistan 19 Ekim'de Katar'ın başkenti 'da konusunda uzlaşmaya varmıştı. İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerin ise söz konusu ateşkesi uzun vadeli bir mekanizmaya dönüştürmesi bekleniyordu.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN NEDEN ANLAŞAMIYOR?

İslamabad yönetimi, Kabil'i Pakistan ordusunu hedef alan militanlara ev sahipliği yapmakla suçluyor. Afganistan'daki Taliban yönetimi ise söz konusu suçlamayı reddederek Pakistan'ın askeri operasyonlarının Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini söylüyor.

