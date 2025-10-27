Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
22°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

İstanbul'da Afganistan-Pakistan için barış masası kuruldu: Birçok konuda anlaşmaya varıldı

Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların son bulmasının ardından ateşkesin detayları için İstanbul'da barış masası kuruldu. Afgan basını, İstanbul'daki görüşmelerde iki tarafın da birçok konuda anlaşmaya vardığını duyurdu.

İstanbul'da Afganistan-Pakistan için barış masası kuruldu: Birçok konuda anlaşmaya varıldı
- ile sınır çatışmalarının ardından ilan edilen ateşkesin detaylarını çalışmak üzere heyetler 'da görüşmelerini devam ettiriyor. Merkezi Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Tolo News'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, barış görüşmelerine dair bilgiler verdiler.

İstanbul'da Afganistan-Pakistan için barış masası kuruldu: Birçok konuda anlaşmaya varıldı

''BİRÇOK KONUDA ANLAŞMAYA VARDIK''

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Afganistan ve Pakistan heyetlerinin, İstanbul'daki toplantıda birçok konuda anlaşmaya vardığını ve diğer meselelerin de gün sonuna kadar netleştirilmesinin beklendiğini aktardı.

Müzakerelerin gece saatlerine kadar sürmesinin mümkün olduğuna dikkati çeken kaynaklar, görüşmelerin sonunda tarafların ortak bildiri yayımlayacağını vurguladı.

Kaynaklar, ortak bildiride, ateşkesin uzatılması, iki ülke arasındaki yolların yeniden açılması, esirlerin serbest bırakılması, gelecek toplantının yeri ve zamanı gibi konuların yer alacağını kaydetti.

İstanbul'da Afganistan-Pakistan için barış masası kuruldu: Birçok konuda anlaşmaya varıldı

PAKİSTAN VE AFGANİSTAN ARASINDA NELER OLDU?

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik , taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

İstanbul'da Afganistan-Pakistan için barış masası kuruldu: Birçok konuda anlaşmaya varıldı

Görüşmelerin ana gündemini "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.

