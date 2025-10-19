Menü Kapat
Gündem
Editor
 Baran Aksoy

Dışişleri'nden Afganistan ve Pakistan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan arasında sağlanan ateşkese ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek verileceği aktarıldı.

Haber Merkezi
19.10.2025
19.10.2025
Dışişleri Bakanlığı, ve arasında gerçekleştirilen ve için anlaşılan görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

"TÜRKİYE KALICI BARIŞ İÇİN DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Afganistan ve Pakistan arasında ve ’ın arabuluculuğunda Doha’da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar’ın çabalarını takdir ediyoruz. Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir."

