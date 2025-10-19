Dışişleri'nden Afganistan ve Pakistan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan arasında gerçekleştirilen ve ateşkes için anlaşılan görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

"TÜRKİYE KALICI BARIŞ İÇİN DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğunda Doha’da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar’ın çabalarını takdir ediyoruz. Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir."