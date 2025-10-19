Menü Kapat
 | Berrak Arıcan Baş

Türkiye ve Katar devreye girdi: Afganistan-Pakistan çatışmaları son buldu

Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar Türkiye'nin devreye girmesiyle son buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı görüşmelerde iki ülke arasındaki diyalog sağlandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 09:36

Afganistan ve Pakistan arasında günlerdir süren çatışmalara verilen 48 saatlik ateşkesin ardından devreye girdi. İki ülke arasındaki çatışmalar, Türkiye ve 'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelerle son buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla MİT Başkanı Kalın'ın da katıldığı görüşmelerde ile arasında diyalog sağlandı.

Türkiye ve Katar devreye girdi: Afganistan-Pakistan çatışmaları son buldu

Afganistan ve Pakistan'da üst düzey yetkililerin davet edildiği görüşmelerinde her iki ülkenin servisleri başkanları ile savunma bakanları toplantıda hazır bulundu.

Ateşkes için yapılan görüşmelerin ana gündemini "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturdu.

Geç saatlere kadar süren müzakereler boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ülke liderleri, gelişmelerden anlık bilgilendirildi.

Türkiye ve Katar devreye girdi: Afganistan-Pakistan çatışmaları son buldu

BARIŞ MASASI İSTANBUL'DA KURULACAK

Ateşkesin sürdürülebilir ve doğrulanabilir bir şekilde devam etmesini teminen gelecek günlerde takip toplantıları yapılacak. 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki terör, göç ve sınır güvenliği gibi sorunların kalıcı çözümü için uzun vadeli adımlar üzerinde durulacak.

Türkiye ve Katar devreye girdi: Afganistan-Pakistan çatışmaları son buldu

11 Ekim'de de ayrıca Türkiye, Pakistan ve Katar'ın istihbarat servisleri başkanları arasında İstanbul'da üçlü bir görüşme gerçekleştirmiş, yapılan görüşmeye eş zamanlı olarak Afganistan ile de temas kurulmuştu.

