Pakistan ile Afganistan neden savaşıyor?

Pakistan ile Afganistan arasında son günlerde yaşanan çatışmalar bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı. İki ülke arasındaki gerilim, karşılıklı saldırı ve suçlamalarla daha da tırmandı.

PAKİSTAN AFGANİSTAN NEDEN SAVAŞIYOR?

Pakistan ile Afganistan arasındaki mevcut çatışmalar, kökeni 1893 yılına dayanan Durand Hattı anlaşmazlığına dayanıyor. Britanya İmparatorluğu tarafından çizilen bu sınır hattı, Afganistan ile Pakistan’ı ayıran 2.640 kilometrelik bir bölgeyi kapsıyor. Afganistan yönetimi, bu hattı hiçbir zaman resmen tanımadı ve Pashtun halkının topraklarını bölen bir sömürge mirası olarak görüyor. Pakistan ise hattı egemenlik sembolü olarak kabul ediyor ve sınırın ihlal edildiği gerekçesiyle sık sık askeri önlem alıyor.

Son yıllarda iki ülke arasındaki gerginliğin temelinde terör örgütleriyle ilgili karşılıklı suçlamalar yer alıyor. Pakistan, Taliban yönetimindeki Afganistan’ı, Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) isimli örgüte sığınak sağlamakla suçluyor. TTP, Pakistan ordusuna ve sivillere yönelik çok sayıda saldırı düzenlediği iddia ediliyor. Taliban ise bu iddiaları reddederek Pakistan’ı hava saldırılarıyla Afgan topraklarını hedef almakla suçluyor.

PAKİSTAN AFGANİSTAN SAVAŞI SON DURUM

9 Ekim 2025’te Afganistan’ın başkenti Kabil ve Margha bölgesinde meydana gelen patlamalar, iki ülke arasındaki çatışmaların yeniden başlamasına neden oldu. Taliban yönetimi, bu patlamaların Pakistan’ın düzenlediği hava saldırıları sonucu gerçekleştiğini ileri sürdü. 11 Ekim’de Afganistan’ın Paktiya vilayetinde sınır güçleri arasında çıkan çatışmada onlarca asker hayatını kaybetti. Afganistan yönetimi, 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30’unun yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın ele geçirildiğini duyurdu.

Pakistan ordusu ise aynı çatışmalarda 23 askerinin hayatını kaybettiğini, 29’unun yaralandığını açıkladı. Ordunun açıklamasında, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200’den fazla “teröristin” etkisiz hale getirildiği belirtildi. Çatışmaların ardından Katar ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı bildirildi. Ancak sınır bölgelerinde gerginlik sürerken, son olarak Spin Boldak ve Chaman bölgelerinde yeniden silahlı çatışmalar yaşandığı ve iki taraftan da ölümler olduğu açıklandı.

PAKİSTAN AFGANİSTAN ARASINDAKİ SORUNLU BÖLGENİN ADI

İki ülke arasındaki en kritik anlaşmazlık, 1893’te çizilen Durand Hattı üzerinde yoğunlaşıyor. Bu hat, hem etnik hem de jeopolitik açıdan stratejik bir öneme sahip. Afganistan yönetimi, hattın Pashtun halkının topraklarını böldüğünü, dolayısıyla ulusal egemenlik açısından kabul edilemez olduğunu savunuyor. Pakistan ise bu hattın uluslararası sınır olarak tanınması gerektiğini ileri sürüyor.