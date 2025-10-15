Yeni trafik cezaları ne zaman çıkacak? Arabası olan herkesi ilgilendiriyor

Karayolları Trafik Yasası'nda gerçekleştirilecek düzenlemeler gündemde.

Yeni öneri ile hız limitini aşanlara uzun süreli sürücü belgesi iptali, plaka değişimi yapanlara ise yüksek miktarda para cezaları geliyor.

Yeni trafik yasası düzenlemelerinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp onaylanmasının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YENİ TRAFİK CEZALARI NELER?

Taslağa göre;

Seyir hâlindeyken cep telefonu kullanan şoföre 5 bin lira ceza uygulanacak.

Gürültülü egzoza 16 bin lira idari para yaptırımı uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlali yapıp trafik kazasına neden olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle iptal edilecek.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası kesilecek, sürücü belgeleri 60 günlüğüne alınacak, araçları 30 gün trafikten men edilebilecek.

Plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün boyunca trafikten menedilecek.

Yerleşim alanı içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her defasında 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her defasında 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her defasında 90 gün süreyle ehliyetleri geri alınacak.

Geçiş önceliğine sahip araçlara geçiş hakkı tanımayan sürücülere 15 bin lira idari ceza kesilecek.

Yaralı veya acil hasta taşıyan araçlarla, itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyen ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira para cezası uygulanacak, ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak.