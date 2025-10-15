Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Yeni trafik cezaları ne zaman çıkacak? Arabası olan herkesi ilgilendiriyor

TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Yasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin müzakerelerine başlıyor. Yeni yaptırımlar ve cezaların uygulanacağı zaman ise merak konusu oldu.

Yeni trafik cezaları ne zaman çıkacak? Arabası olan herkesi ilgilendiriyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 22:07
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 22:07

Karayolları Trafik Yasası'nda gerçekleştirilecek düzenlemeler gündemde.

Yeni öneri ile hız limitini aşanlara uzun süreli sürücü belgesi iptali, plaka değişimi yapanlara ise yüksek miktarda para cezaları geliyor.

Yeni trafik yasası düzenlemelerinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp onaylanmasının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni trafik cezaları ne zaman çıkacak? Arabası olan herkesi ilgilendiriyor

YENİ TRAFİK CEZALARI NELER?

Taslağa göre;

Seyir hâlindeyken cep telefonu kullanan şoföre 5 bin lira ceza uygulanacak.

Gürültülü egzoza 16 bin lira idari para yaptırımı uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlali yapıp trafik kazasına neden olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle iptal edilecek.

Yeni trafik cezaları ne zaman çıkacak? Arabası olan herkesi ilgilendiriyor

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası kesilecek, sürücü belgeleri 60 günlüğüne alınacak, araçları 30 gün trafikten men edilebilecek.

Plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün boyunca trafikten menedilecek.

Yeni trafik cezaları ne zaman çıkacak? Arabası olan herkesi ilgilendiriyor

Yerleşim alanı içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her defasında 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her defasında 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her defasında 90 gün süreyle ehliyetleri geri alınacak.

Geçiş önceliğine sahip araçlara geçiş hakkı tanımayan sürücülere 15 bin lira idari ceza kesilecek.

Yaralı veya acil hasta taşıyan araçlarla, itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyen ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira para cezası uygulanacak, ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak.

