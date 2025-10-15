Menü Kapat
16°
Mert Kömür hangi milli takımda oynuyor? Türk Milli Takımı için görüşmeler başladı

Mert Kömür babası ve aslen nereli olduğu konuları ile merak ediliyor. Alman futbolunun genç yıldızlarından Mert Kömür, hem Türkiye hem de Almanya tarafından yakından takip edilen bir isim haline geldi. 17 Temmuz 2005 doğumlu orta saha oyuncusu, Bundesliga temsilcisi Augsburg formasıyla profesyonel kariyerine devam ediyor. İşte Mert Kömür ve milli takım tercihinde son durum…

Mert Kömür hangi milli takımda oynuyor? Türk Milli Takımı için görüşmeler başladı
Mert Kömür, kısa sürede futbolunda dikkat çeken genç yeteneklerden biri haline geldi. formasıyla Bundesliga sahnesine adım atan futbolcu, tercihi konusunda merak konusu oldu.

MERT KÖMÜR BABASI NERELİ?

Mert Kömür, Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Dachau şehrinde dünyaya geldi. Babası Türk, annesi ise Alman olan futbolcu, ailesi sayesinde hem Türk hem Alman vatandaşlığına sahip. Çocukluğunu Almanya’da geçirmesine rağmen, ailesinin Türk kültürünü koruduğu bir ortamda büyüyen Kömür, iki ülkenin de futbol geleneğini yakından tanıma imkanı buldu.

Kariyerine Almanya’daki yerel kulüplerde başlayan Mert Kömür, altyapı eğitimini tamamen Almanya’da aldı. Babasının Türk kökenli olması, Futbol Federasyonu’nun da genç oyuncuyla yakından ilgilenmesine neden oldu. Son dönemde TFF yetkililerinin hem ailesi hem menajeriyle yaptığı görüşmeler, oyuncunun gelecekte Türkiye adına oynayıp oynamayacağı konusundaki belirsizliği yeniden gündeme taşıdı.

MERT KÖMÜR HANGİ TAKIMLI?

Mert Kömür, Bundesliga ekiplerinden FC Augsburg’da forma giyiyor. Futbola TSV 1865 Dachau altyapısında başlayan genç oyuncu, daha sonra TSV 1860 Münih’in genç takımlarında gelişimini sürdürdü. 2019 yılında Augsburg’un altyapısına transfer edilen Mert Kömür, burada gösterdiği performansla kısa sürede profesyonel kadroya yükseldi.

2023 yılında Augsburg A takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Mert Kömür, 18 Mayıs 2024 tarihinde Bayer Leverkusen karşısında ilk Bundesliga golünü attı. 2025-2026 sezonunda Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Genç orta saha oyuncusu, Beşiktaş taraftarı olduğunu da açıklamış durumda.

MERT KÖMÜR HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

Mert Kömür, henüz Türkiye A Milli Takımı’nda forma giymedi. Almanya altyapı milli takımlarında ise uzun süredir görev alıyor. U17 seviyesinden itibaren Almanya adına sahaya çıkan Kömür, U18, U19 ve U20 kategorilerinde düzenli olarak forma giydi. U20 takımında 7 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen futbolcu, Almanya’nın genç jenerasyonundaki önemli isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

2025 yılının Eylül ayında ayak başparmağındaki kırık nedeniyle Almanya U21 takımındaki ilk maçına çıkamayan Kömür, Ekim ayında yeniden kadroya davet edildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise oyuncunun milli takım tercihini değiştirmesi için yoğun temas yürütüyor. TFF yetkilileri, 2025 yılı boyunca hem Almanya’daki ailesiyle hem menajeriyle doğrudan görüşmeler gerçekleştirerek genç oyuncuyu Türkiye için ikna etmeye çalışıyor.

MERT KÖMÜR HANGİ MEVKİ, KAÇ YAŞINDA?

Mert Kömür, 17 Temmuz 2005 doğumlu ve 20 yaşında. Orta sahada görev yapan oyuncu, özellikle ofansif yönüyle dikkat çekiyor. Takımında genellikle “10 numara” pozisyonunda forma giyen Kömür, her iki ayağını da etkili kullanabilen bir futbolcu. 183 cm boyundaki genç yetenek, ceza sahası dışından etkili şutları ve yüksek oyun görüşüyle tanınıyor.

Futbol kariyerini Almanya’da sürdüren Kömür, altyapı döneminde kazandığı disiplinli oyun anlayışını profesyonel seviyeye taşımış durumda. Augsburg formasıyla Bundesliga’da düzenli süre almaya başlayan futbolcu, hem Almanya hem Türkiye tarafından geleceğin önemli isimlerinden biri olarak görülüyor.

