16°
 Yusuf Özgür Bülbül

Afganistan’da tanker patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki patlamanın nedeninin akaryakıt yüklü bir tanker olduğunu doğruladı ve olayın Pakistan saldırısı olmadığını belirtti. EMERGENCY Afganistan Ülke Direktörü Dejan Panic, patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin ise yaralandığını açıkladı...

15.10.2025
15.10.2025
saat ikonu 21:08

Sözcüsü Zabihullah Mujahid, ’ın başkenti ’deki patlamanın saldırısı olmadığını belirterek, patlamanın akaryakıt yüklü tankerin neden olduğunu doğruladı. Sivil toplum kuruluşu EMERGENCY Afganistan Ülke Direktörü Dejan Panic, patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını açıkladı.

BİLANÇO ARTIYOR

Panic, 5’i ölü olmak üzere 40 kişinin Kabil'deki EMERGENCY Cerrahi Merkezi'ne getirildiğini belirterek, "Yaralılarla dolu ambulanslar almaya başladık ve hastanemizden birkaç kilometre uzakta patlamalar olduğunu öğrendik. Şu ana kadar kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 40 kişi getirildi. 10 kişinin durumu kritik. Ne yazık ki, 5 kişi ise hastaneye getirildiğinde ölmüştü. Ölü ve yaralı sayısı henüz kesin değil" dedi.

Afganistan’da tanker patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

PAKİSTAN: KABİL’İ VURDUK

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Taliban’ın önemli merkezlerine mevki ve sığınaklarına hassas saldırılar gerçekleştirildiği belirtilmiş, "Afgan Taliban’ının saldırgan faaliyetlerine misilleme olarak önemli Kabil ve Kandahar’daki sığınakları hedef alındı" denilmişti.

ATEŞKES YÜRÜRLÜKTE

Öte yandan Afganistan ile Pakistan arasında bugün yerel saat ile 18.00 itibariyle 48 saatlik geçici ateşkesin yürürlüğe girdi.

