16°
Shakhtar Donetsk Ukrayna Ligi’nden neden ayrılıyor? Rusya 2. Ligi'ne katılması gündemde

Shakhtar Donetsk Ukrayna Ligi’nden ayrılıp Rusya 2. Ligi’ne katılacak iddialara sonrası Arda Turan’ın da görevi bırakabileceği ifade ediliyor. Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Yıllardır Rusya ile yaşanan savaşın gölgesinde mücadele eden kulübün, gelecek sezondan itibaren Ukrayna liginden çekilerek Rusya liginde mücadele edeceği öne sürüldü.

Shakhtar Donetsk Ukrayna Ligi'nden neden ayrılıyor? Rusya 2. Ligi'ne katılması gündemde
15.10.2025
15.10.2025
20:05

Yıllardır süregelen Ukrayna- çatışması dünyasında da yankılarını sürdürüyor. Teknik direktörlüğünü Türk futbol adamı ’ın yaptığı ’in Ukrayna liginden ayrılacağı ve Rusya liginde yer alacağı iddiaları gündeme geldi.

SHAKHTAR DONETSK UKRAYNA LİGİ'NDEN AYRILIYOR MU?

Rus basınından Sport Baza’nın aktardığı habere göre Shakhtar Donetsk yönetimi, gelecek sezondan itibaren Ukrayna Premier Ligi’nden çekilme kararı aldı. Kulübün Rusya Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yaptığı ve lisans sürecinin başladığı belirtildi. Bu gelişme, Ukrayna liginde lider konumda bulunan kulübün geleceğine dair önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Kulüp, uzun süredir savaş şartları altında oynadığı maçların zorluklarıyla karşı karşıya kalmış, bu nedenle alternatif arayışlarına yönelmişti.

Shakhtar Donetsk Ukrayna Ligi’nden neden ayrılıyor? Rusya 2. Ligi'ne katılması gündemde

Haberde, Shakhtar Donetsk’in gelecek sezondan itibaren Rusya 2. Lig B Grubu’nun 1. grubunda mücadele edeceği iddia edildi. Kulübün iç saha maçlarını Kırım’da oynayacağı ifade edilirken, bütçesinin de yaklaşık 60 milyon ruble olacağı kaydedildi. Ancak FIFA ve UEFA’nın Rusya Federasyonu’na yönelik yaptırımları nedeniyle Shakhtar’ın Rusya Kupası’nda yer almayacağı öğrenildi. Bu nedenle kulüp yalnızca lig maçlarına odaklanacak ve Avrupa organizasyonlarına katılma şansını korumaya çalışacak.

Shakhtar Donetsk Ukrayna Ligi’nden neden ayrılıyor? Rusya 2. Ligi'ne katılması gündemde

SHAKHTAR DONETSK RUSYA LİGİ'NE Mİ KATILACAK?

Shakhtar Donetsk’in Rusya ligine katılmak için gerekli izinleri aldığı bildirildi. Rusya Futbol Federasyonu’nun kulübe geçici lisans verdiği, işlemlerin büyük ölçüde tamamlandığı ve resmi açıklamanın sezon sonunda yapılacağı öne sürüldü. Böylece Ukrayna ekibi, Rusya’nın ikinci kademesi olan 2. Lig B Grubu’nda yer alacak. Bu grup yapısında Shakhtar’ın, Kırım merkezli takımlarla rekabet edeceği ifade edildi.

Shakhtar Donetsk Ukrayna Ligi’nden neden ayrılıyor? Rusya 2. Ligi'ne katılması gündemde

Rusya Kupası’na katılmayacak olan Shakhtar, yalnızca lig maçları oynayacak. Bu kararın, FIFA ve UEFA’nın olası yaptırımlarına karşı alınmış bir önlem olduğu aktarıldı.

Shakhtar Donetsk Ukrayna Ligi’nden neden ayrılıyor? Rusya 2. Ligi'ne katılması gündemde

SHAKHTAR DONETSK UKRAYNA LİGİ'NDEN NEDEN AYRILIYOR?

Shakhtar Donetsk’in Ukrayna liginden ayrılma nedenleri arasında savaş koşulları, güvenlik endişeleri ve organizasyonel zorluklar yer alıyor. Ukrayna Ligi’nde son yıllarda maçlar sık sık erteleniyor, stadyumlarda seyirci bulunmuyor ve oyuncular sürekli bombardıman riski altında kalıyor. Bu durum kulübün hem sportif hem de ekonomik yapısını ciddi şekilde etkiledi. Donetsk’in Rusya işgali altında olması nedeniyle takım, 2014’ten bu yana farklı şehirlerde maçlarını oynamak zorunda kaldı.

Shakhtar Donetsk Ukrayna Ligi’nden neden ayrılıyor? Rusya 2. Ligi'ne katılması gündemde

Kulüp, 2022 yılından bu yana “Global Tour for Peace” gibi etkinliklerle Ukrayna’yı uluslararası alanda temsil etmeye çalışıyordu. Ancak artan güvenlik problemleri, ulaşım sıkıntıları ve belirsizlikler, Shakhtar yönetimini farklı çözümler aramaya yöneltti.

ARDA TURAN SHAKHTAR DONETSK'TEN AYRILACAK MI?

Sezon başında Shakhtar Donetsk’in başına geçen Türk teknik direktör Arda Turan’ın geleceği belirsizliğini koruyor. Kulübün Rusya ligine geçiş kararı sonrasında Arda Turan’ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

SHAKHTAR DONETSK HANGİ LİGDE, LİG Mİ DEĞİŞTİRİYOR?

Shakhtar Donetsk şu anda Ukrayna'nın en üst futbol liginde mücadele ediyor. Shakhtar, mevcut durumda Ukrayna Ligi’nde 8 haftada topladığı 17 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Lig değiştirmesi durumunda Rusya 2. liginde mücadele edecek.

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#rusya
#arda turan
#rusya-ukrayna savaşı
#shakhtar donetsk
#rusya-ukrayna
#Ukrayna-Rusya Savaşı
#Shaktar Donetsk
#Rusya-ukrayna Çatışması
#Aktüel
