16°
Evde bakım maaşı ödemeleri, Ekim 2025 dönemi için büyük bir merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli biçimde hesaplara aktarılan evde bakım desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için önemli bir sosyal yardım olmayı sürdürüyor.

2025 Ekim evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?
Evde bakım maaşı ödemeleri, binlerce hak sahibi kişi tarafından dikkatle izleniyor.

'nca her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım ödeneği, , engelli veya bakım ihtiyacı bulunan yakınına evinde bakan vatandaşlara sağlanan değerli bir sistemi olarak öne çıkıyor.

2025 Ekim evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?

EVDE BAKIM YARDIMI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakımı yapılan tam bağımlı bireylere ve ailelerine maddi destek sunmak amacıyla bu ay toplam 6 milyar lira 'nı hesaplara geçirmeye başladıklarını duyurdu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından sağlanan aile merkezli bakım hizmeti modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın, 2006 yılında engelli bireylerin öncelikli olarak aile ortamında desteklenmeleri hedefiyle başlatıldığını hatırlattı.

2025 Ekim evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?

Evde Bakım Yardımı kapsamında bakıma gereksinim duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, bundan her ay ortalama 521 bin kişinin yararlandığını ve her hak sahibi için aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını ifade etti.

Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

Evde bakım yardımından kimler faydalanabiliyor?
Engelli, yaşlı veya tam bağımlı yakınına evde bakım hizmeti sunan vatandaşlar, gelir kriterlerini sağlamaları hâlinde bu destekten yararlanabiliyor.
