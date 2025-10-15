Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Apartman otoparkında bomba gibi patladı: İçeride mahsur kaldılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde otoparktaki patlama sebebiyle apartmanda 10 kişi mahsur kaldı. Yangının etkisiyle içeriden çıkamayan kişileri itfaiye ekipleri yoğun çalışmalar sonucu kurtardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 21:28

Tekirdağ’ın ilçesinde bir apartmanın otoparkında araç gibi patladı. Alevler yükselirken apartman sakinleri içeride mahsur kaldı.

Apartman otoparkında bomba gibi patladı: İçeride mahsur kaldılar

BOMBA GİBİ PATLAYARAK ALEV ALDI

İstasyon Mahallesi Tunç Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın otoparkındaki araç, iddiaya göre bomba gibi patlayarak alev aldı. Patlamanın etkisiyle çevrede büyük bir gürültü duyulurken, apartmanı kısa sürede duman sardı. İlk belirlemelere göre çok sayıda vatandaş dumandan etkilenirken, binada mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Apartman otoparkında bomba gibi patladı: İçeride mahsur kaldılar

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, otoparkta bulunan 2 aracın zarar gördüğü öğrenildi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Patlamanın nedenine ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çekmeköy'de İETT otobüs şoförünün durağa daldığı an kamerada
ETİKETLER
#yangın
#bomba
#çerkezköy
#Apartman Patlaması
#Araç Patlaması
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.