Apartman otoparkında bomba gibi patladı: İçeride mahsur kaldılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın otoparkında araç bomba gibi patladı. Alevler yükselirken apartman sakinleri içeride mahsur kaldı.

BOMBA GİBİ PATLAYARAK ALEV ALDI

İstasyon Mahallesi Tunç Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın otoparkındaki araç, iddiaya göre bomba gibi patlayarak alev aldı. Patlamanın etkisiyle çevrede büyük bir gürültü duyulurken, apartmanı kısa sürede duman sardı. İlk belirlemelere göre çok sayıda vatandaş dumandan etkilenirken, binada mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, otoparkta bulunan 2 aracın zarar gördüğü öğrenildi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Patlamanın nedenine ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.