Trump'tan 'Tek sözümle başlar' resti! Hamas'a anlaşmayı hatırlattı

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes süreciyle ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump Hamas'ı uyararak tek sözüyle çatışma ortamına dönülebileceğini söyledi. Trump açıklamasında "Hamas ateşkes anlaşmasına uymazsa, İsrail benim tek bir sözümle Gazze'deki çatışmaları yeniden başlatabilir." ifadelerini kullandı

TRUMP'IN GAZZE PLANI

20 maddelik plan özetle şunları içeriyordu:

- Gazze yeniden inşa edilecek.

- "Savaş" hemen bitecek, İsrail geri çekilecek, bombardıman duracak.

- 72 saat içinde tüm İsrailli esirler iade edilecek.

- İsrail 250 müebbet mahkumu ve 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak.

- Hamas'tan silah bırakanlara af çıkacak, isteyenler başka ülkeler gidecek.

- İnsani yardım girişi hemen başlayacak.

- Gazze teknokrat bir Filistin komitesi tarafından yönetilecek.

- Komiteyi Trump'ın başkanlığında Tony Blair'in de yer alacağı bir Barış Konseyi denetleyecek.

- Gazze'den kimse zorla çıkarılmayacak, isteyen ayrılıp geri dönebilecek.

- Hamas ve diğer gruplar yönetimde rol almayacak, silahsızlanma süreci başlatılacak.

- ABD öncülüğünde Uluslararası İstikrar Gücü konuşlanacak; Filistin polisi eğitilecek.

- İsrail Gazze'yi işgal veya ilhak etmeyecek. Silahsızlanma ve güvenlik sağlandıkça kademeli geri çekilecek.

- Ramallah'taki Filistin Devleti yönetimi "reforme edilirse" Filistin'in kendi devletini kurma yolunda şartlar oluşacak.