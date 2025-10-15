Menü Kapat
 Banu İriç

Trump'tan 'Tek sözümle başlar' resti! Hamas'a anlaşmayı hatırlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin olarak son dakika açıklaması yaptı.

15.10.2025
21:53
15.10.2025
22:33

'de yürürlüğe giren süreciyle ilgili konuşan Başkanı 'ı uyararak tek sözüyle ortamına dönülebileceğini söyledi. Trump açıklamasında "Hamas ateşkes anlaşmasına uymazsa, benim tek bir sözümle Gazze'deki çatışmaları yeniden başlatabilir." ifadelerini kullandı

TRUMP'IN GAZZE PLANI

20 maddelik plan özetle şunları içeriyordu:

- Gazze yeniden inşa edilecek.

- "Savaş" hemen bitecek, İsrail geri çekilecek, bombardıman duracak.

- 72 saat içinde tüm İsrailli esirler iade edilecek.

- İsrail 250 müebbet mahkumu ve 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak.

- Hamas'tan silah bırakanlara af çıkacak, isteyenler başka ülkeler gidecek.

- İnsani yardım girişi hemen başlayacak.

- Gazze teknokrat bir Filistin komitesi tarafından yönetilecek.

- Komiteyi Trump'ın başkanlığında Tony Blair'in de yer alacağı bir Barış Konseyi denetleyecek.

- Gazze'den kimse zorla çıkarılmayacak, isteyen ayrılıp geri dönebilecek.

- Hamas ve diğer gruplar yönetimde rol almayacak, silahsızlanma süreci başlatılacak.

- ABD öncülüğünde Uluslararası İstikrar Gücü konuşlanacak; Filistin polisi eğitilecek.

- İsrail Gazze'yi işgal veya ilhak etmeyecek. Silahsızlanma ve güvenlik sağlandıkça kademeli geri çekilecek.

- Ramallah'taki Filistin Devleti yönetimi "reforme edilirse" Filistin'in kendi devletini kurma yolunda şartlar oluşacak.

