FED faiz kararı ne zaman? Faiz düşecek mi artacak mı tahminler

ABD Merkez Bankası (Fed), Ekim ayına ait faiz kararını 29 Ekim 2025 tarihinde bildirecek.

Tüm dikkatler, küresel ekonominin yönünü belirleyecek bu kritik açıklamada.

Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimiyle yılın ilk gevşeme hamlesini yapan Fed’in, Ekim toplantısında da benzer bir adımı atıp atmayacağı merak ediliyor.

Uzmanlar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın son açıklamalarının piyasalar üzerindeki etkisine vurgu yapıyor.

Powell, bilanço daraltmanın yakında sonlandırılabileceğini belirtirken, bu mesaj piyasalarda para politikasında yumuşama süreci başlıyor yorumlarına neden oldu.

ABD ekonomisinde enflasyonun hâlâ yüksek seviyede olmasına rağmen, iş gücü piyasasında yavaşlama işaretleri faiz indirimi olasılığını artırıyor.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Ekim toplantısında yeni bir 25 baz puanlık kesintinin yüksek ihtimalle geleceğini düşünüyor.

Bu senaryoda politika faizi yüzde 4 - yüzde 4,25 aralığından yüzde 3,75 - yüzde 4,00 bandına çekilebilir.

Bu beklenti, doların uluslararası piyasalarda bir miktar değer kaybetmesine, gelişmekte olan ülke para birimlerinin ise kısa vadede kazanç elde etmesine yol açabilir.