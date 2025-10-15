Menü Kapat
Avatar
Editor
 Banu İriç

İstanbul İl Milli Eğitim'den okullara 'cuma namazı' talimatı

İstanbul'daki liselere İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yazı gönderildi. Okullara verilen talimatta cuma namazına gitmek isteyen öğrencilere kolaylık tanınması için koşulların hazırlanması istendi.

İstanbul İl Milli Eğitim'den okullara 'cuma namazı' talimatı
İhlas Haber Ajansı
15.10.2025
15.10.2025
İstanbul İl Milli Müdürlüğü, okullara yönelik gönderdiği talimatında cuma namazı için öğrencilere yönelik düzenleme yapılmasını istedi.

39 İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE YAZI GİTTİ

Okullarda uygun mescit bulunmayan eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin en yakın ibadethanelerden faydalanabilmeleri için ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. 39 ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda, okulda uygun mescit bulunmayan kurumlarda koordinasyonun ilçe milli eğitim müdürlüklerinin öğretimi şubeleri aracılığıyla yürütülmesi istendi.

İstanbul İl Milli Eğitim'den okullara 'cuma namazı' talimatı

OKULDA MESCİT YOKSA İBADETHANELERE GİDEBİLMELERİ İÇİN KOLAYLIK SAĞLANACAK

Öğrencilerin, uygun mescit bulunmayan durumlarda çevredeki uygun ibadethanelerden faydalanabilmeleri ve bu süreçte gerekli kolaylıkların sağlanması gerektiği vurgulandı.

İstanbul İl Milli Eğitim'den okullara 'cuma namazı' talimatı


Belgede, uygulamanın Anayasa’nın 24. maddesi kapsamında değerlendirildiği ve din ve vicdan hürriyeti esasına dayandığı belirtilerek, okul idarelerinin bu hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.
Yazıda, ilgili okul müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması, uygulamanın takip edilmesi ve koordinasyonun sağlanması hususunda ilçe müdürlüklerinden hassasiyetle hareket etmeleri istendi.

