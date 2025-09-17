Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Tüm öğrencilere uygulanacak! Orta okul ve liselerde yeni dönem: Onlar cevaplayacak, öğretmenler değerlendirecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) orta okul ve lise öğrencileri için yeni bir uygulamayı duyurdu. Öğrencilere mesleki ilgi ve beceri envanterleri uygulaması yapılacak. Öğrencilerin verdiği cevaplar ışığında mesleki yönelimleri belirlenecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tüm öğrencilere uygulanacak! Orta okul ve liselerde yeni dönem: Onlar cevaplayacak, öğretmenler değerlendirecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 13:52

(MEB), Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri kapsamında ortaokul ile lise öğrencilerinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru eğitim ve meslek tercihi yapabilmelerine imkan sağlayacak bir çalışmaya imza atıyor.

Tüm öğrencilere uygulanacak! Orta okul ve liselerde yeni dönem: Onlar cevaplayacak, öğretmenler değerlendirecek

BU YIL UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini tanıyarak eğitim ve meslek tercihlerinde doğru yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterlerinin geliştirildiği duyuruldu. Yazılım süreçleri tamamlanan envanterler, bu yılın eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanmaya başlayacak.

Tüm öğrencilere uygulanacak! Orta okul ve liselerde yeni dönem: Onlar cevaplayacak, öğretmenler değerlendirecek

ÖĞRENCİLERİN VERDİĞİ CEVAPLAR TEK TEK DEĞERLENDİRİLECEK

Dijital ortamda uygulanacak envanterlerin hazırlanan internet sitesi üzerinden öğrenciler tarafından cevaplanacağı aktarıldı. Öğrencilerin hazırlanan sistemde verdiği cevaplar okul rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanlar tarafından değerlendirilecek, böylelikle öğrencilere mesleki rehberlik kapsamında yönlendirme ve yerleştirme hizmeti sunulacak.

Tüm öğrencilere uygulanacak! Orta okul ve liselerde yeni dönem: Onlar cevaplayacak, öğretmenler değerlendirecek

EĞİTİMLE İŞ YAŞAMI ARASINDAKİ İLİŞKİYE KATKI SAĞLAYACAK

Envanterler sayesinde öğrencilerin liseye geçiş ve program tercihlerinde daha doğru yönlendirilmesi, dijital yeterliklerinin güçlendirilmesi ve mesleklere yönelik olumlu tutum geliştirmeleri hedefleniyor. Çalışma, öğrencilerin hem kendilerine uygun programları seçmelerine hem de eğitimle iş yaşamı arasındaki ilişkiyi daha bilinçli kavramalarına katkı sağlayacak. Mesleki İlgi Envanteri, bilim, doğa/ekosistem, sosyal etki, kültür, toplum ve inanç sistemi, sanat, spor, sağlık, teknoloji ve mühendislik, veri bilimi ve dijital iletişim gibi geniş bir yelpazede öğrencilerin ilgilerini ölçmeye yönelik maddeler içeriyor.

Tüm öğrencilere uygulanacak! Orta okul ve liselerde yeni dönem: Onlar cevaplayacak, öğretmenler değerlendirecek

GÜÇLÜ BİR KAYNAK NİTELİĞİ TAŞIYOR

Mesleki Beceri Envanteri ise ortaokul ve lise öğrencilerinin mesleki ve teknik anadolu liselerinde yer alan 53 alan ve 114 dala yönelik beceri profillerini belirlemek üzere hazırlandı. Ortaokul düzeyinde öğrenciler liseye geçiş sürecinde ilgi ve becerilerine uygun alanlara yönlendirilecek, lise düzeyinde ise yükseköğretim programlarına veya meslek dallarına daha bilinçli yönelimleri sağlanacak. Envanterler yalnızca öğrenciler için değil öğretmen ve veliler için de yol gösterici olacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak bu araçlar, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek güçlü bir kaynak niteliği taşıyor. 'nin temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanan envanterler, eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirerek Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefini destekleyecek. Bu sayede öğrenciler okul dönemlerinin yanı sıra yaşam boyu gelişim süreçlerinde de kendilerini tanıyacak, potansiyellerini ortaya çıkaracak ve doğru mesleki kararlar alabilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çocuk gelin davasında yeni karar! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in cezası artırıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MEB'den devlet okullarında 'kayıt parası' açıklaması
ETİKETLER
#Gündem
#milli eğitim bakanlığı
#türkiye yüzyılı maarif modeli
#Mesleki İlgi Envanteri
#Mesleki Beceri Envanteri
#Öğrenci Rehberliği
#Meslek Tercihi
#Eğitim-İstihdam
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.