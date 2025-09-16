MEB'den devlet okullarında 'kayıt parası' açıklaması

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı öncesi başlayan 'Devlet okulları kayıt ücreti alıyor' iddiaları gündeme oturmuştu. İddiaların yeniden gündem olmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney açıklamada bulundu. Güney yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

"ÖĞRENCİLER OKULA OTOMATİK KAYIT YAPILIR"

Tartışmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney, tv100'e 'kayıt ücretleri'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlık olarak, herhangi bir isim adı altında kayıt parasının alınmayacağını defalarca kamuoyuyla paylaştık ve sene başı eğitim öğretim hazırlık genelgemizin 17. maddesine de yer verdik. Kayıt parası için herhangi bir velinin okul idaresi ile görüşmesini gerektirecek bir durum yok, çünkü öğrenciler okula otomatik kayıt edilir. Yine de iddialı edildiği gibi bir olumsuz durum yaşanması halinde bunu bizimle paylaşmalarını belirttik."