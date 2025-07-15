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 | Bengül Arıca

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den LGS ile ilgili iddialara sert tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Liselere Geçiş Sınav sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin sert tepki gösterdi. Bakan Tekin, "Sınavın güvenliğine en küçük şaibe düşürecek bir olay olsaydı eğer, gereğini yapardık." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den LGS ile ilgili iddialara sert tepki
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 13:45

LGS'de 719 öğrencinin tam puan alıp birinci olmasının ardından ortaya atılmıştı. , o iddialara tepki göstererek "Sınavın güvenliği bize emanet, öyle bir olay olsaydı gereğini yapardık" ifadelerini kullandı. Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen sergiyi ziyaret etti. Bakan Tekin burada gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevapladı.

719 ÖĞRENCİNİN TAM PUAN ALMASI

Bir gazetecinin, 11 Temmuz'da sonuçları açıklanan merkezi sınavda 719 öğrencinin tam puan almasına ilişkin sorusu üzerine Tekin, Bakanlığın bütün işlerini kamuoyunda kendi siyasal çıkarlarını önceleyerek, eleştiri, dedikodu ve iftira yapanlardan bağımsız bir biçimde iş ve işlemlerini yürüttüğünü söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den LGS ile ilgili iddialara sert tepki

"SINAV SORULARI SIZDIRILDI" İDDİASINA AÇIKLAMA

dahil olmak üzere bütün sınavları bu perspektifte yürüttüklerini, hukuk devleti ilkesine, öğrenci ve öğretmelerin emeklerine saygı ilkesine azami saygı duymaya özen gösterdiklerini söyleyen Tekin, buna engel olacak her şeyi engellemeye çalıştıklarını bildirdi.

"Sınavın yapıldığı gün sınavın bitiminden itibaren konuşulan hususlarla ilgili açıklamalar yaptık. Mesela ilk söylenen şey, 'sınavın soruları sızdırıldı'. Saat 10.45'te tamamlanan bir sınavın sorularının saat 11.57'de, emniyet kayıtlarında da öyle, saat 11.57'de sosyal medyada paylaşılmış olması. Şimdi bir insanın saat 11.57'de paylaşılan soruların 'sınavın güvenliğine sekte vuruyor, güvenliğini tehlike altına atıyor' demesi için biraz ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir.

Bununla ilgili gerekli açıklamalarımızı yaptık. Sonrasında da hem bu konuda herhangi bir ihmali olan varsa onların tespit edilmesi için hem de sınav güvenliği ile ilgili bir sıkıntı varsa bunun tespit edilmesi için müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar."

MUHARREM İNCE'YE TEPKİ

'li 'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları da eleştiren Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şimdi diyorlar ki 'LGS'den pis koku geliyor'. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyordur.

O yüzden Cumhuriyet Halk Partisinin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar. Şimdi o kadar saçma sapan argümanlar söylüyorlar ki mesela diyor ki 'Ben etrafımda bir iki kişiye sordum, sınav çok zor geçti dediler ama 719 tane birinci çıktı'. Peki, ben de diyorum ki biz yıl içerisinde sürekli okullarımızda 'çocuklar, bakın bütün sorular ders kitaplarınızdan çıkacak. Dolayısıyla ders kitaplarınıza odaklanın. Bütün sorular öğretmenlerimizin size anlattıklarından çıkacak. Dolayısıyla öğretmenlerimizi can kulağıyla dinleyin. Başka materyale ihtiyacınız olmayacak' dedik.

Sınavda eğer 719 birinci varsa ve sizin söylediğiniz gibi bu olağan dışı bir durumsa, bu bizim söylediğimiz çocuklarımızın okul içerisine odaklanmaları, okul dışında, öğretmenleri dışında başka bir şeyden fayda ummamalarından kaynaklanıyordur o zaman."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den LGS ile ilgili iddialara sert tepki

"GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK İÇİN BÖYLE LAFLAR ETMENİZE GEREK YOK"

Bu konuda eleştirilerde bulunanların öğretmenlere teşekkür etmesi gerektiğini dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimize teşekkür etmeleri gerekirken bütün öğretmenlerimizi zan altında bırakıyorlar. Bu kadar sığ bir bakış açısı olamaz. Mesela hiç utanmadan diyor, diyor ki, 'bir ilden 300 tane birinci var'. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Şu an konuştuğumuz şey henüz ilkokuldan, ortaokuldan yeni mezun olan çocuklarımız. Bu çocukların akıllarına bu tür şaibeler sokmanızın, bu çocukların zihinlerini bulandırmanın bir anlamı yok. Kendi siyasi çıkarlarınız için, kendi siyasi hatalarınızı, defolarınızı, günahlarınızı, suçlarınızı örtmek için böyle laflar etmenize gerek yok." sözlerini sarf etti.

"GEREĞİNİ YAPARDIK"

Tekin, CHP'den sınava yönelik gelen diğer eleştirilere ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi cenahından gelen açıklamalar, içinde bulundukları pis ve tartışmalı ortamdan, baklava kutularının şaibesinden kurtulmak için manipülasyonu, tartışmayı başka bir yere kaydıracaklardı. Saygı duyuyorum, bunu da yapabilirsiniz ama bunu sabi sübyan dediğimiz çocuklar üzerinden yapmayın.

Bu çok sizi de ahlaki olarak zor duruma düşüren bir durum. Biz en küçük bir şikayeti ve eleştiriyi bile Bakanlıkta komisyonlarımızı kurarak incelettiriyoruz ve araştırıyoruz.

Sınavın güvenliğine en küçük bir şaibe düşürecek bir olay olsaydı eğer, biz gereğini zaten yapardık. Bakın çocuklarımızın bütün sınav ve başarı namusu bize emanet. Bu emanete sahip çıkmak için 1 milyon 200 bin kişilik bir orduyla gece gündüz çalışıyoruz."

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ETİKETLER
#yusuf tekin
#milli eğitim bakanı
#chp
#muharrem ince
#Şaibe İddiaları
#Lgs
#Sınav Güvenliği
#Eğitim
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