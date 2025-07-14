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 | Bengül Arıca

LGS tercihleri başladı! İşte tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Liselere geçiş sınavının açıklanmasıyla gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihler bugün başlayıp 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak. İşte 10 başlıkta tercih sürecinde merak edilenler...

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 09:36

1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisi için tercih dönemi bugün başladı. 24 Temmuz saat 17:00'ye kadar devam edecek. Yerel tercih yapmak bu yıl da zorunlu. Tüm tercihleri, Millî Bakanlığı'nın dijital platformu olan üzerinden alınacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sisteme giriş yaparak tercih ekranına ulaşabilecek. Tercihlerin son hâli okul müdürlüğü tarafından onaylatılacak. İşte LGS tercihlerine dair tüm bilinmesi gerekenler...

1- TERCİHLER NEREDEN YAPILACAK?

https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecek. Ancak tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Aksi halde tercih başvurusu geçersiz sayılacak.

LGS tercihleri başladı! İşte tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler

2- HANGİ OKULLAR LGS İLE ALACAK?

Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 460 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınav puanıyla kayıt yapılabilecek okullara -depremzede kontenjanları hariç toplam 201 bin 417 öğrenci alınacak.

3- KAÇ GRUPTA TERCİH YAPILACAK?

puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapılabilecek. LGS'ye girmeyenler Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecek.

LGS tercihleri başladı! İşte tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler

4- YEREL TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Öğrencilerin karşısına ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranı çıkacak. İlk 3 okul yeşil renkle gösterilen kayıt alanından, yani eve en yakın olan yerlerden seçilmek zorunda. En fazla 5 tercih yapılabilecek.

5- LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler için sınavla öğrenci alan liselerin ekranı açılacak. Buradan da il ya da ilçe sınırı olmadan 10 tane okul seçilebilir. Sınava katılmayanlara bu ekran açılmayacak.

LGS tercihleri başladı! İşte tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler

6- PANSİYONLU OKUL SEÇMEK ZORUNLU MU?

Hayır. İsteyenler pansiyonlu okulları seçebilir. Burada da en fazla 5 okul seçilecek. Eğer 3 grupta tercih yapılırsa ve tüm tercih hakları kullanılırsa, 20 okul seçilmiş olacak.

7- ÖZEL OKUL KAYDI İÇİN NE YAPILACAK?

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak.

8- SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme tercih sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS tercihleri başladı! İşte tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler

9- NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

İki kez nakil uygulaması olacak. Her dönemde; LGS puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

10- LGS'YLE ÖĞRENCİ ALAN ÖZEL OKULLAR KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

Kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alacaklar. Kayıt işlemleri 18 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

DEPREM KONTENJANI DEVAM EDECEK

Son 2 yıldır olduğu gibi bu yıl da LGS yerleştirmelerinde deprem kontenjanı sürüyor. Deprem bölgelerinde geçerli olmak üzere 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilerden tercih döneminde merkezî sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 1 (bir) olacak şekilde ek kontenjan verilecek. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Ancak bu öğrenciler iki kez yapılacak nakil uygulamasında kontenjan verilmeyecek.

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