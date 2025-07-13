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 | Suat Vilgen

LGS lise tercih süreci yarın başlıyor! Lise tercihleri için dikkat

LGS sınav sonuçları açıklandı, gözler LGS tercihleri sürecine çevrildi. 1 milyona yakın 8. sınıf öğrencisi yarından itibaren tercih yapabilecek. Peki LGS lise tercihleri nereden, nasıl yapılacak? İşte detaylar...

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KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 09:11

Yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisi için tercih süreci başlıyor. Tercih işlemleri yarın başlayacak ve 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden sürecek. Peki tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? LGS lise tercihleri nereden, nasıl yapılacak?

LGS lise tercih süreci yarın başlıyor! Lise tercihleri için dikkat

LGS TERCİHİ NASIL YAPILACAK?

Tercih yaparken, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu dikkate alınacak. Liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.

LGS lise tercih süreci yarın başlıyor! Lise tercihleri için dikkat
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TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Öğrencilerin yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu tutuluyor. İlk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. LGS Yerel yerleştirme ile tercih yapacak öğrencilerin ikamet adresi, başarı puanı ve devamsızlık kriterleri dikkate alınacak hususlar olacak.

LGS lise tercih süreci yarın başlıyor! Lise tercihleri için dikkat
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LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN?

LGS değerlendirme aşamasında öğrenciler arasında eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme işlemi yapılacak. Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı tutuluyor. Tercih sürecinin tamamlanmasıyla yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

ETİKETLER
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