Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ başvurusunda semt kısmına ne yazılır? TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları devam ediyor

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan 500 bin sosyal konut başvuruları devam ediyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar tarafından TOKİ başvurusunda semt kısmına ne yazılır sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ başvurusunda semt kısmına ne yazılır? TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları devam ediyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 17:46

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları devam ediyor. Vatandaşlar ve yetkili bankaların şubeleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebiliyor.

e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından TOKİ başvurusunda semt kısmına ne yazılacağı merak ediliyor.

TOKİ başvurusunda semt kısmına ne yazılır? TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları devam ediyor

TOKİ BAŞVURUSUNDA SEMT KISMINA NE YAZILIR?

TOKİ başvurularında semt kısmına ikamet adresinizin bağlı olduğu semti yazmanız gerekiyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı olan Moda veya Şişli ilçesine bağlı olan Mecidiyeköy, Ankara'da ise Çankaya ilçesine bağlı olan Kızılay semti örnek verilebilir.

Vatandaşların TOKİ başvurularında semt kısmını doldururken ekstra dikkatli olmaları gerekiyor. İkametgah adresine göre doğru bir şekilde gerçekleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılabilir. Hangi semtte oturduğunuza emin değilseniz e-Devlet üzerinden ikametgah adresinizi kontrol ederek öğrenebilirsiniz.

TOKİ başvurusunda semt kısmına ne yazılır? TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları devam ediyor

E-DEVLET İKAMETGAH BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet üzerinden ikametgah belgesi almak için öncelikle sisteme giriş yapın. Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasına tıklayın. Buradan "Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama" seçeneğini seçin. Karşınıza çıkan ekran aracılığıyla ikametgah belgenizi görebilir, isterseniz pdf formatında indirerek çıktısını alabilirsiniz.

ETİKETLER
#e-devlet
#konut
#Tokİ Başvurusu
#Yüzyılın Konut Projesi
#İkametgah Adresi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.