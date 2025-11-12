TOKİ başvurusunda semt kısmına ne yazılır? TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları devam ediyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları devam ediyor. Vatandaşlar e-Devlet ve yetkili bankaların şubeleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebiliyor.

e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından TOKİ başvurusunda semt kısmına ne yazılacağı merak ediliyor.

TOKİ BAŞVURUSUNDA SEMT KISMINA NE YAZILIR?

TOKİ başvurularında semt kısmına ikamet adresinizin bağlı olduğu semti yazmanız gerekiyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı olan Moda veya Şişli ilçesine bağlı olan Mecidiyeköy, Ankara'da ise Çankaya ilçesine bağlı olan Kızılay semti örnek verilebilir.

Vatandaşların TOKİ başvurularında semt kısmını doldururken ekstra dikkatli olmaları gerekiyor. İkametgah adresine göre doğru bir şekilde gerçekleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılabilir. Hangi semtte oturduğunuza emin değilseniz e-Devlet üzerinden ikametgah adresinizi kontrol ederek öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET İKAMETGAH BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet üzerinden ikametgah belgesi almak için öncelikle sisteme giriş yapın. Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasına tıklayın. Buradan "Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama" seçeneğini seçin. Karşınıza çıkan ekran aracılığıyla ikametgah belgenizi görebilir, isterseniz pdf formatında indirerek çıktısını alabilirsiniz.