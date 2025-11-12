Tesla sahipleri dikkat: Güncelleme geliyor! Yeni özellikler gelecek

Eğlence tarafında talepler de az değil. Özellikle kaldırılan Steam oyun desteğinin yeniden gelmesi, sinema modunun Apple TV, Prime Video ve Paramount gibi platformlarla genişletilmesi öne çıkan istekler arasında. Otonom sürüşün yaygınlaşmasıyla birlikte, araç içi eğlence sistemlerinin Tesla sahipleri için daha da önemli hale geldiği görülüyor.