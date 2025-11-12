Tesla sahipleri dikkat: Güncelleme geliyor! Yeni özellikler gelecek

Kategoriler
Tesla’nın her yıl merakla beklenen “Yılbaşı Yazılım Güncellemesi” için beklentiler giderek artıyor. FSD’nin yeni bölgelere açılmasından 360 derece görüş sistemine kadar birçok yenilik gündemde.
Yıl sonu yaklaşırken Tesla sahiplerinin gözü yine geleneksel hale gelen “Yılbaşı Güncellemesi”nde. Şirket her sene bu dönemde araçlara yeni özellikler kazandıran kapsamlı bir yazılım güncellemesi yayınlıyor. Geçmiş yıllarda gelen yeniliklere bakıldığında, kullanıcıların bu heyecanında haksız olmadığı açık.
Tesla, her yıl yazılım tarafında sürücülere farklı deneyimler sunmayı başarıyor.
2021’de yeni nesil V11 arayüzü ve kör nokta kamerası,
2022’de Apple Müzik entegrasyonu ve Steam oyun platformu,
2023’te yüksek çözünürlüklü park asistanı,
2024’te ise Apple Watch uygulaması ve yağış tahminli dinamik harita öne çıkan yenilikler arasında yer aldı.
Bu yılki güncelleme için beklentiler oldukça yüksek. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre birçok kullanıcı, Tesla’nın Full Self Driving (FSD) sistemini Avrupa’da da devreye almasını istiyor.
Bazılarıysa ön kameranın da dahil edildiği gerçek bir 360 derece çevre görüş sistemi bekliyor.
Eğlence tarafında talepler de az değil. Özellikle kaldırılan Steam oyun desteğinin yeniden gelmesi, sinema modunun Apple TV, Prime Video ve Paramount gibi platformlarla genişletilmesi öne çıkan istekler arasında. Otonom sürüşün yaygınlaşmasıyla birlikte, araç içi eğlence sistemlerinin Tesla sahipleri için daha da önemli hale geldiği görülüyor.
Kullanıcıların dile getirdiği diğer teknik istekler arasında çift yönlü şarj (V2L), kayıpsız ses kalitesiyle müzik dinleme seçeneği, WhatsApp entegrasyonu, kişiselleştirilebilir hız profilleri ve otomatik park manevrası bulunuyor.