Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Tesla sahipleri dikkat: Güncelleme geliyor! Yeni özellikler gelecek

Kasım 12, 2025 17:47
1
Tesla otomobil

Tesla’nın her yıl merakla beklenen “Yılbaşı Yazılım Güncellemesi” için beklentiler giderek artıyor. FSD’nin yeni bölgelere açılmasından 360 derece görüş sistemine kadar birçok yenilik gündemde.

2

Yıl sonu yaklaşırken Tesla sahiplerinin gözü yine geleneksel hale gelen “Yılbaşı Güncellemesi”nde. Şirket her sene bu dönemde araçlara yeni özellikler kazandıran kapsamlı bir yazılım güncellemesi yayınlıyor. Geçmiş yıllarda gelen yeniliklere bakıldığında, kullanıcıların bu heyecanında haksız olmadığı açık.

3

GEÇMİŞTEN BUGÜNE TESLA GÜNCELLEMELERİ

Tesla, her yıl yazılım tarafında sürücülere farklı deneyimler sunmayı başarıyor.

2021’de yeni nesil V11 arayüzü ve kör nokta kamerası,

2022’de Apple Müzik entegrasyonu ve Steam oyun platformu,

2023’te yüksek çözünürlüklü park asistanı,

2024’te ise Apple Watch uygulaması ve yağış tahminli dinamik harita öne çıkan yenilikler arasında yer aldı.

4

KULLANICILAR NE BEKLİYOR?

Bu yılki güncelleme için beklentiler oldukça yüksek. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre birçok kullanıcı, Tesla’nın Full Self Driving (FSD) sistemini Avrupa’da da devreye almasını istiyor.

Bazılarıysa ön kameranın da dahil edildiği gerçek bir 360 derece çevre görüş sistemi bekliyor.

5

Eğlence tarafında talepler de az değil. Özellikle kaldırılan Steam oyun desteğinin yeniden gelmesi, sinema modunun Apple TV, Prime Video ve Paramount gibi platformlarla genişletilmesi öne çıkan istekler arasında. Otonom sürüşün yaygınlaşmasıyla birlikte, araç içi eğlence sistemlerinin Tesla sahipleri için daha da önemli hale geldiği görülüyor.

6

TEKNİK YENİLİK BEKLENTİLERİ

Kullanıcıların dile getirdiği diğer teknik istekler arasında çift yönlü şarj (V2L), kayıpsız ses kalitesiyle müzik dinleme seçeneği, WhatsApp entegrasyonu, kişiselleştirilebilir hız profilleri ve otomatik park manevrası bulunuyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.