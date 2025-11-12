Dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları yağdı: Türk askerine minnettarız

Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C-130 kargo uçağı Gürcistan’da düştü. Kazada 20 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğan şehit haberinin ardından dünyanın birçok yerinden de Türkiye'ye taziye mesajları geldi.

''TÜRK ASKERİNE MİNNETTARIZ''

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk askerlerine minnettar olduklarını ifade eden şu açıklamada bulundu:

''Hayatını kaybeden askerlerin hizmetlerini onurlandırıyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hatta İttifak genelindeki tüm üniformalı askerlerimizin bizi her gün güvende tutmak için yaptıkları her şey için derinden minnettarız.''

''TÜRKİYE'YE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ''Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim.'' dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ''Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı mesajı gönderdi" ifadelerine yer verildi.

''BU AĞIR ZAMANDA KEDERİNİZİ PAYLAŞIYORUZ''

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ''Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık. Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum.'' diyerek Türkiye'nin acısını paylaştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ''Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden askeri kargo uçağının düşmesi haberini derin üzüntüyle karşıladım. Kırgızistan halkı ve şahsım adına, size, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum.'' açıklamasında bulundu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ''Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ilettiğini belirtti. Türk halkına ve hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Osmani, "Kosova, bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye'nin yanında." ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ''Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kazada bulunanların ailelerine ve tüm Türk kardeşlerimize içten taziyelerimi iletiyorum.'' dedi.

Kuveyt Başbakanı Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah, Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın X hesabından paylaşılan mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, düşen kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

''TÜRK HALKINA DAYANIŞMAMIZI BELİRTİYORUZ''

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ''Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan topraklarında düşen bir Türk C130 askeri kargo uçağının kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum.'' açıklamasını yayımladı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk askeri uçağının düşmesi nedeniyle Türk hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Mesajda, şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet temennisinde bulunuldu.

''TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ''

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ''Arama ve kurtarma operasyonları devam ederken tüm düşüncelerimiz, hayatını kaybedenlerin aileleriyle birliktedir. Fransa, bu trajik kaza karşısında Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir.'' mesajını yayımladı.

Romanya Dışişleri Bakanlığı, ''Türk askeri uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında trajik şekilde düşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda Türk dostlarımızın yanındayız.'' ifadelerine yer verdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.'' açıklamasını yaptı.

''DERİN BİR ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ''

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, ''Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağı nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimi iletiyorum. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte.'' ifadelerine yer verdi.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, ''Türk askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında trajik bir şekilde düştüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Bu trajediden etkilenen herkese içten taziyelerimizi iletiyoruz.'' mesajını gönderdi.

Umman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve halkıyla dayanışma içinde olduğunun belirtildiği mesajda şehit askerlerin ailelerine başsağlığı dilendi.