14°
Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf! Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit oldu

Azerbaycan dönüşü kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait C-130 kargo uçağının içinde bulunan ve şehit olan Astsubay Ramazan Yağız'ın, uçağa binmeden önce, 3 yıl önce aynı gün şehit düşen çocukluk arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i sosyal medyada paylaşarak andığı ortaya çıktı. Köy halkı 3 yıl arayla aynı gün iki askerini şehit verdi.

Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf! Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit oldu
'dan 'ye dönüş yapan 'ya ait C-130 askeri kargo uçağının -Azerbaycan sınırında düşmesiyle olan 20 personelden biri olan Bursalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, acı bir tesadüfle çocukluk arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç ile aynı gün şehit oldu.

Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf! Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit oldu

Yağız, uçağa binmeden saatler önce sosyal medyada 3 yıl önce 11 Kasım'da şehit düşen köylüsü Sevinç'i "Şehadetinin sene-i devriyesinde mekanın cennet olsun yiğidim" notuyla paylaşmıştı. Aynı gün, üç yıl arayla iki kahramanın şehadet şerbetini içmesi köy halkını derin üzüntüye boğdu.

Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf! Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit oldu

ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI AYNI GÜN ŞEHİT OLDU!

Şehit Ramazan Yağız'ın, 3 yıl önce 11 Kasım 2025 tarihinde yine aynı köyden arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i sosyal medya hesabında "Şehadetinin sene-i devriyesinde mekanın cennet olsun yiğidim" yazarak andığı, paylaşımından sadece birkaç saat sonra kendisinin şehit düştüğü öğrenildi. Köylüler, iki kahramanın aynı gün, üç yıl arayla şehadet şerbetini içmesinin kaderin acı bir tesadüfü olduğunu söyledi.

Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf! Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit oldu

"EMANETLERİNE BİZ SAHİP ÇIKACAĞIZ!"

Şehit Ramazan'ın babasını 1991 yılında kaybettiğini ve babasız büyüdüğünü belirten Çatalsöğüt Mahalle Muhtarı Adnan Çakmak, göz yaşlarına hakim olamadı, "Maalesef yine 11'inci ayın 11'inde 3 yıl sonra bir şehidimiz daha oldu. Çok üzgünüz, kardeşimiz yetim büyüdü. Allah ahiretini güzel etsin. Kendisi sevecen, insan sevdalısı, vatan sevdalısıydı. Fırsat buldukça buralara gelirdi. Zaten babasının mezarı da burada. Fazla izni olmuyordu ama olduğunda da buraya gelirdi.

Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf! Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit oldu

Uçağa binmeden 3 yıl önce yine köyümüzün evladı Emre Sevinç'in Pençe Kilit Harekatı'nda şehadetinin sene devriyesinde anmak için paylaşım yapmıştı. Saatler sonra onun da uçak kazasında şehit olduğunu duyduk. Çok üzüldük, kelimeler boğazımda düğümleniyor. Evli iki çocuk babasıydı. Bundan sonra biz emanetlerine sahip çıkacağız. Köyümüzü bayraklarla donattık. İnşallah onu burada güzel bir şekilde uğurlayacağız" ifadelerinde bulundu.

Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf! Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit oldu

ŞEHİDİMİZİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI, 3-4 SAAT SONRA KENDİSİNİN ŞEHADET HABERİ GELDİ!

Şehit Ramazan Yağız'ın akrabası olan ve aynı zamanda Engürek Köyü Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Recep Kocabaş ise "Ramazan çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Dernekle ilgili ‘ağabey üzerimize düşen ne varsa ben yapmaya hazırım' derdi. Haberleri izlerken altyazıda uçak düştüğünü gördüğümüz anda haber almaya çalıştık.

Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf! Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit oldu

Tabi acı habere ulaştık. Yüreğimiz ciğerimiz yanıyor. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yine 11'inci ayın 11'inde Emre Sevinç kardeşimiz şehit oldu. Ramazan kardeşimizin şehadet haberi de aynı tarihte gelmesi bizleri derinden üzdü. Sabah kendi yaptığı paylaşımda Emre'nin sene devriyesinde fotoğrafını paylaşıyor. 4 saat sonra da şehadet haberini aldık. Çok acı bir durum bizler için. Vatanımızın başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

