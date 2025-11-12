İşte 20 şehit verdiğimiz uçağın radardaki son görüntüleri!

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı dün öğle saatlerinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Yaşanan feci kazada 20 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Sabah saatlerinde MSB şehit olan 20 askerimizin isimlerini tek tek açıklarken, uçağın son radar görüntüleri ortaya çıktı.

RADAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Radar görüntülerinde askeri nakliye uçağı Gence'den kalkış yaptıktan sonra 40 dakika boyunca havada kaldığı daha sonra kaza sinyali gönderemeden radarların görüş alanından kaybolduğu görüldü.

ŞEHİT OLAN 20 ASKERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan paylaşımda, şehitlerin kimlikleri açıklandı.

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Astsubay Başçavuş Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

Hava Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

Hava Uzman Çavuş Cem Dolapci