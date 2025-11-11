Menü Kapat
Hava Durumu
Düşen uçaktaki personelin isimleri açıklandı mı? MSB'den personel sayısı hakkında açıklama geldi

Düşen uçaktaki personel sayısı açıklandı. Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğü duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin yaptığı açıklamada uçakta 20 personelin bulunduğunu duyurdu. Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının Gürcistan makamlarıyla koordineli biçimde sürdüğünü belirtti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 19:05

Milli Savunma Bakanlığı, ’dan ’ye gelmek üzere havalanan bir C-130 kargo uçağının ’da düştüğünü açıkladı. Kazanın ardından bölgede çalışmaları başlatıldı.

DÜŞEN UÇAKTA KAÇ KİŞİ VARDI?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düşen C-130 kargo uçağında 20 personelin bulunduğu bildirildi. Açıklamada, “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

MSB, kazanın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunarak “Düşen kargo uçağında uçuş ekibi dahil 20 personel bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” açıklamasında bulundu. Bakanlık, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

UÇAK NEDEN DÜŞTÜ, NEREYE GİDİYORDU?

Milli Savunma Bakanlığı, C-130 tipi uçağın Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalandığını açıkladı.

Gürcistanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uçağın hava sahalarına girdikten birkaç dakika sonra kaybolduğu bildirildi. Yapılan açıklamada, uçaktan herhangi bir acil durum sinyali alınmadığı belirtildi.

Gürcistan medyasında yer alan bilgilere göre, radar kayıtlarında uçağın düştüğü nokta yakınlarında aynı dakikalarda bir H125 helikopterinin uçtuğu kaydedildi.

DÜŞEN UÇAKTAKİ PERSONELİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçakta bulunan personelin kimlik bilgilerine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Bakanlık, öncelikli olarak arama kurtarma faaliyetlerine odaklanıldığını ve çalışmaların Gürcistan makamlarıyla koordineli biçimde sürdürüldüğünü bildirdi.

Uçakta bulunan personelin isimleri henüz açıklanmadı. Uçaktaki 20 personelin isimleri, MSB tarafından açıklandığında haberimiz detaylarında yer alacaktır.

Kazanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan C-130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmaları ülke makamlarıyla koordine biçimde devam ediyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan, açıklamasında “İnşallah bu kazadan en az bir badire ile çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, dualarımızla yanında olalım” dedi.

