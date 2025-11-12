Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri! Ailelerine acı haber verildi

Azerbaycan’dan Türkiye’ye hareket eden bir C-130 kargo uçağı Gürcistan’da düştü. Uçağın düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın enkazına ulaşıldı.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Gürcistan’da düşen C-130 askeri kargo uçağında 20 personelin bulunduğu açıklanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Düşen uçakta şehit olan Hava Kuvvetleri personellerinin isimleri açıklandı:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak İbbiği

Hava Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Astsubay İlker Aykut

Hava Uzman Çavuş Emre Sayın

ŞEHİTLERİMİZİN MEMLEKETLERİ

C-130 uçağında şehit olan personellerin memleketleri belli oldu. Hava Kuvvetleri personeli Burak İbbiği’nin Çorum Merkez Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine acı haber verildi. Eskişehirli Üsteğmen Emre Mercan’ın şehadet haberi Emek Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın ailesine ise İstanbul Büyükçekmece’de görevli yetkililer tarafından bilgi verildi. Sakarya Serdivanlı Başçavuş Akın Karakuş’un ailesi Gümüşhane’de acı haberi aldı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan annesi ve babasına şehit haberi verilen Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın Karabüklü olduğu öğrenildi. Tekirdağ Muratlı’da yaşayan Astsubay İlker Aykut’un ailesine de haber yetkililerce ulaştırıldı. Lüleburgazlı Astsubay Berkay Karaca’nın baba ocağına Türk bayrağı asılırken, Muğla Milaslı Astsubay Emrah Kuran’ın Ekinambarı Mahallesi’ndeki evinde yas hakim oldu.

KAÇ ŞEHİDİMİZ VAR?

Milli Savunma Bakanlığı, düşen kargo uçağında 20 personelin bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, “Düşen kargo uçağında uçuş ekibi dahil 20 personel bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verildi. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze’nin aktardığı bilgilere göre, uçağın enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldı.

Yapılan açıklamalara göre, C-130 kargo uçağında bulunan 9 Hava Kuvvetleri personeli şehit oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.