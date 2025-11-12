Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri! Ailelerine acı haber verildi

Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu. Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan bir C-130 kargo uçağı Gürcistan’da düştü. Milli Savunma Bakanlığı kazada 20 personelin bulunduğunu açıkladı. Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından uçağın enkazına ulaşıldı. Düşen uçakta yer alan Hava Kuvvetleri personellerinin şehit olduğu bildirildi. Şehitlerimizin rütbeleri, isimleri ve görev yaptıkları birimler paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri! Ailelerine acı haber verildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 01:14
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 01:16

Azerbaycan’dan Türkiye’ye hareket eden bir C-130 kargo uçağı ’da düştü. Uçağın düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın enkazına ulaşıldı.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Gürcistan’da düşen C-130 askeri kargo uçağında 20 personelin bulunduğu açıklanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Düşen uçakta şehit olan Hava Kuvvetleri personellerinin isimleri açıklandı:

  • Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
  • Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
  • Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
  • Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
  • Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak İbbiği
  • Hava Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
  • Hava Astsubay İlker Aykut
  • Hava Uzman Çavuş Emre Sayın
Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri! Ailelerine acı haber verildi

ŞEHİTLERİMİZİN MEMLEKETLERİ

C-130 uçağında şehit olan personellerin memleketleri belli oldu. Hava Kuvvetleri personeli Burak İbbiği’nin Çorum Merkez Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine acı haber verildi. Eskişehirli Üsteğmen Emre Mercan’ın şehadet haberi Emek Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın ailesine ise İstanbul Büyükçekmece’de görevli yetkililer tarafından bilgi verildi. Sakarya Serdivanlı Başçavuş Akın Karakuş’un ailesi Gümüşhane’de acı haberi aldı.

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri! Ailelerine acı haber verildi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan annesi ve babasına şehit haberi verilen Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın Karabüklü olduğu öğrenildi. Tekirdağ Muratlı’da yaşayan Astsubay İlker Aykut’un ailesine de haber yetkililerce ulaştırıldı. Lüleburgazlı Astsubay Berkay Karaca’nın baba ocağına Türk bayrağı asılırken, Muğla Milaslı Astsubay Emrah Kuran’ın Ekinambarı Mahallesi’ndeki evinde yas hakim oldu.

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri! Ailelerine acı haber verildi

KAÇ ŞEHİDİMİZ VAR?

Milli Savunma Bakanlığı, düşen kargo uçağında 20 personelin bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, “Düşen kargo uçağında uçuş ekibi dahil 20 personel bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verildi. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze’nin aktardığı bilgilere göre, uçağın enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldı.

Yapılan açıklamalara göre, C-130 kargo uçağında bulunan 9 Hava Kuvvetleri personeli şehit oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Düşen uçaktaki personelin isimleri açıklandı mı? MSB'den personel sayısı hakkında açıklama geldi
ETİKETLER
#uçak kazası
#gürcistan
#Türk Hava Kuvvetleri
#şehitler
#C-130
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.