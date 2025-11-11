Uçak mı düştü son dakika? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Türkiye'nin gündeminde yer alan olay sonrasında uçak mı düştü merak edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

UÇAK MI DÜŞTÜ SON DAKİKA?

MSB tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan’da düştüğü duyuruldu. Açıklama şöyle oldu:

"Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÜRCİSTAN UÇAK KAZASI ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadeleri yer aldı. Ölü ve yaralı bilgisi henüz paylaşmadı.