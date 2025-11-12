Menü Kapat
SON DAKİKA!
Politika
Kargo uçağı kazasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! Net bir dille uyardı

Son dakika haberi: 20 askerimizin şehit olduğu Gürcistan'daki uçak kazasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm imkanların kahramanlarımız için seferber edildiğini söyledi. Erdoğan, konuyla ilgili dezenformasyonlara karşı vatandaşlara da uyarıda bulundu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
14:51
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
15:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda TSK'ya ait C-130 askeri kargo uçağının 'da düşerek 20 askerimizin şehit olduğu olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm imkanların seferber edildiğinin altını çizen Erdoğan, vatandaşlara bir uyarıda bulundu. Olayla ilgili MSB ve İletişim Başkanlığının düzenli şekilde kamuoyunu bilgilendirdiğini söyleyen Erdoğan," Vatandaşlarımızdan dezenformasyonlara karşı dikkatli olmalarını istiyorum" dedi.

Kargo uçağı kazasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! Net bir dille uyardı

"MİLLET OLARAK HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Dün 86 milyonun tamamını hüzne boğan çok acı bir haber aldık, millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz. kardeşlerimiz ve Gürcistanlı yetkililer her türlü katkıyı veriyor.

Kargo uçağı kazasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! Net bir dille uyardı

"DEZENFORMASYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

Tüm imkanlar kahramanlarımız için seferber edildi. Sahadaki çalışmalar anbean takiptedir. MSB ve İletişim Başkanlığımız düzenli şekilde kamuoyunu bilgilendiriyor. Vatandaşlarımızdan dezenformasyonlara karşı dikkatli olmalarını istiyorum.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Seleflerine kıyasla yeni genel başkanın, Türk siyasetinin görüp göreceği en ağzı bozuk, en küfürbaz figürlerden biri olduğu görülüyor. Onu da bu zatın çiğliğine, acemiliğine, zayıf karakterine ve vesayet altında siyasetçilik oynamasına veriyoruz. Ana Muhalefet Partisi dahil rakiplerimiz birçok konuda bizi takip ediyor, bizim siyasetimizi referans alarak politikalarını belirliyor, siyasetin 'kutup yıldızı' olarak işte bu kadroyu, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakını görüyor.

EMLAK VERGİLERİNE DÜZENLEME SİNYALİ

(Emlak vergilerindeki artışla ilgili) Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız.

#Türkiye
#deprem
#azerbaycan
#gürcistan
#depremzede
#Politika
