Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Şehidin acılı babası yürek yakan detayı gözleri dolarak anlattı! 'Çok üzgünüm'

Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Şehadet haberleri ailelerin yüreğine kor gibi düşerken, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir'in sözleri herkesi duygulandırdı. Acılı baba "Vatan için varız, evladım da vatan için şehit oldu" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 13:17

Milli Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Yaşanan feci kazada 20 askerimiz şehit düşerken, acı haber de Türkiye'nin yüreğini yaktı. Kazada şehit düşen 31 yaşındaki Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki babaevine ulaştı.

Şehidin acılı babası yürek yakan detayı gözleri dolarak anlattı! 'Çok üzgünüm'

1 YIL ÖNCE EVLENMİŞ

Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir'in ticaretle uğraştığı ve emekli olduğu, annesi Canan Kandemir'in de öğretmenlikten emekli olduğu öğrenildi. Şehit Pilot Cüneyt'in eşi Defne Kandemir ile 1 sene önce evlendiği ve Kayseri'de yaşadıkları öğrenildi.

Şehidin acılı babası yürek yakan detayı gözleri dolarak anlattı! 'Çok üzgünüm'

"VATAN İÇİN VARIZ"

Gözyaşları içinde konuşan baba Adil Kandemir, "Pilot oğlum Cüneyt Kandemir ve 20 şehide, hepsine rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Evladımız, vatan için hepsi cennete gidecek. Çok üzgünüm. Geçen sene evlenmişti. Hayallerinin hepsini gerçekleştirdi kısa bir sürede. Bu sene Japonya'ya gitti geldi, gezdi. Dünyanın etrafını gezecekti ama kısmet olmadı. Diğer askerlerimize nasip olur inşallah. Vatan için varız, evladım da vatan için şehit oldu" dedi.

Şehidin acılı babası yürek yakan detayı gözleri dolarak anlattı! 'Çok üzgünüm'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Yürek yakan detaylar ortaya çıktı: 'Cuma günü geleceğim'
İşte 20 şehit verdiğimiz uçağın radardaki son görüntüleri!
ETİKETLER
#milli savunma bakanlığı
#şehitler
#Askeri Kaza
#C-130
#Gürcistan-azerbaycan
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.