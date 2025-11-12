Şehidin acılı babası yürek yakan detayı gözleri dolarak anlattı! 'Çok üzgünüm'

Milli Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Yaşanan feci kazada 20 askerimiz şehit düşerken, acı haber de Türkiye'nin yüreğini yaktı. Kazada şehit düşen 31 yaşındaki Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki babaevine ulaştı.

1 YIL ÖNCE EVLENMİŞ

Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir'in ticaretle uğraştığı ve emekli olduğu, annesi Canan Kandemir'in de öğretmenlikten emekli olduğu öğrenildi. Şehit Pilot Cüneyt'in eşi Defne Kandemir ile 1 sene önce evlendiği ve Kayseri'de yaşadıkları öğrenildi.

"VATAN İÇİN VARIZ"

Gözyaşları içinde konuşan baba Adil Kandemir, "Pilot oğlum Cüneyt Kandemir ve 20 şehide, hepsine rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Evladımız, vatan için hepsi cennete gidecek. Çok üzgünüm. Geçen sene evlenmişti. Hayallerinin hepsini gerçekleştirdi kısa bir sürede. Bu sene Japonya'ya gitti geldi, gezdi. Dünyanın etrafını gezecekti ama kısmet olmadı. Diğer askerlerimize nasip olur inşallah. Vatan için varız, evladım da vatan için şehit oldu" dedi.