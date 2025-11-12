Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Yürek yakan detaylar ortaya çıktı: 'Cuma günü geleceğim'

Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın evinde taziyeler kabul edilirken, şehidin ailesine ‘Cuma günü geleceğim' dediği ortaya çıktı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında dün akşam saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağı düştü. Feci kazada 20 askerimiz şehit düşerken, acı haber de ailelerin ve Türkiye'nin yüreğini kor gibi yaktı.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Yürek yakan detaylar ortaya çıktı: 'Cuma günü geleceğim'

ŞEHİDİMİZİN AİLESİ TAZİYELERİ KABUL EDİLİYOR

Şehit askerlerden 41 yaşındaki 1 çocuk babası Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın 'deki evine binlerce kişi akı etti. Şehit Yarbay Korkmaz'ın aile Korkmaz'ın evinde taziyeler kabul ediliyor. Şehidin evi, sokak ve binalar Türk bayrakları ile donatıldı. Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın yeni rütbesini Ağustos'ta aldığı öğrenildi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Yürek yakan detaylar ortaya çıktı: 'Cuma günü geleceğim'

"CUMA GÜNÜ GELECEĞİM" DEMİŞ

Aile yakını Turgut Özdemir, Yarbay Korkmaz'ın aile yakını, "Bölgemizin köklü bir ailesiydi. Oğlumun sınıf arkadaşıydı babası çok değerli bir abim. Maalesef elim bir kazada kaybettik. En son bir düğünümüz vardı ardından bir cenaze vardı o zaman görüşmüştük. Ailesine ‘Cuma günü geleceğim' diyor. Kargo uçağı pilotuydu. Yeni rütbe takmıştı yarbay olmuştu. Büyükçekmece'miz kan ağlıyor şu anda. Pilot olmak çocuklu hayaliydi. Maalesef kaybettik" dedi.

"YENİ YARBAY OLMUŞTU"

Yarbay Korkmaz'ın dayısı Aydın Devrim ise, "En son Pazar günü konuşmuştum. Oğlunun doğum günüydü. Dayıcım diye açardı hep telefonu. Vatanını milletini seven biriydi. Yeni yarbaydı. Vatanımız sağ olsun. Diğer ailelere de sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

