Şehadet haberi acılı aileye böyle verildi! 'Osman Amca artık bir şehit babasısın'

Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C-130 kargo uçağı Gürcistan’da düştü. Yaşanan feci kazada 20 askerimiz şehit düştü. Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberinin ailesine verildiği anlar yürekleri dağladı. Şehidin babası Osman Kuran'a şehadet haberi, 'Osman Amca artık bir şehit babasısın...' sözleriyle verildi.