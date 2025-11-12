Menü Kapat
Gündem
Şehitlerin isimleri belli oldu! Acı haberler ailelerine ulaştırıldı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin kimlikleri belli oldu. Acı haberler şehit ailelerine ulaştırıldı. Şehadet haberini alan aileler ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, şehitlerin evlerine Türk bayrakları asıldı.

'dan 'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

sebebi henüz belli olmayan uçak dün sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanıp ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak, kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazına saat 17.00'de ulaşıldığını, uçağın düşme sebebinin kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini bildirdi.

KARGO UÇAĞINDA KAÇ ASKER VARDI?

Bakanlık, uçakta uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğunu açıkladı.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

  • Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
  • Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
  • Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
  • Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
  • Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
  • Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
  • Hava Astsubay Başçavuş Burak Özkan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
  • Hava Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
  • Hava Astsubay Başçavuş İlker Aykut
  • Hava Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
  • Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
  • Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
  • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
  • Hava Uzman Çavuş Cem Dolapci
ACI HABERLER ŞEHİT AİLELERİNE ULAŞTI

20 personelin bulunduğu C130 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine acı haber iletildi. Şehadet haberini alan aileler büyük üzüntü yaşarken, şehitlerin evlerinin bulunduğu mahallelere Türk bayrakları asıldı.

PİLOT YARBAY GÖKHAN KORMAZ

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine ulaştı. Pilot Yarbay Korkmaz'ın şehit haberi ailesine İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı yetkililer tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından şehit ailesi gözyaşlarına boğulurken, evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin evinin bulunduğu siteye yakınları ve sevenleri akın etti.

PİLOT BİNBAŞI NİHAT İLGEN

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, 38 yaşındaki İlgen'in Sakarya Mahallesi'nde, ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü'ye şehadet haberini verdi.

Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de yetkililere eşlik etti. Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.

PİLOT BİNBAŞI SERDAR USLU: EŞİ 7 AYLIK HAMİLEYDİ

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, 39 yaşındaki Uslu'nun merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki evinde eşi Göknur Uslu'ya sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

Haberin ardından şehidin evinin bulunduğu apartmanın girişine Türk bayrağı asıldı. Ailenin yakınları ve komşuları, taziye ziyaretinde bulundu. 39 yaşındaki şehidin 3 yıl önce evlendiği ve eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şehit Uslu'nun Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Fatma Uslu ile babası Ahmet Uslu'ya da şehadet haberi ulaştı. Eve gelen Garnizon Komutanı Albay İbrahim Fevzi Büğdüz, Yenişehir Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, aileye taziye dileklerini iletti. Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.

HAVA PİLOT ÜSTEĞMEN CÜNEYT KANDEMİR

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Kandemir'in Yenimahalle ilçesinde bulunan baba evinde taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından şehit Kandemir'in yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti:

"Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Bugün Azerbaycan'daki tören alayını alıp getirmek için gitmişlerdi. Kendisinden de haber alıyorduk. Milletimizin başı sağ olsun."

ÜSTEĞMEN EMRE MERCAN

27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın şehadet haberi Eskişehir'deki ailesine verildi. Mercan’ın Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Askeri erkan, baba Halil İbrahim Mercan ve anne Ayşe Mercan’a şehit olduğunu bildirdi. Acı haberi alan yakınları da apartmanın önüne akın etti. Baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ NURİ ÖZCAN

53 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın şehadet haberi de askeri yetkililer tarafından Kayseri'deki eşi Fatma Özcan’a verildi. Şehidin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki evine Türk Bayrağı asıldı. Özcan’ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Nuri Özcan'ın (53) şehadet haberi, memleketi Karabük'teki ailesine de ulaştı. Şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan annesi Şamiye Özcan ile babası Mehmet Özcan'a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberin ardından Şirinevler Mahallesi Atlıhan Caddesi'ndeki baba evine, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Türk bayrağı asıldı.

