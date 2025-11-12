Kargir ev köy evi bağ ve bahçesi olanlar TOKİ 500 bin sosyal konuta başvurabilir mi?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesiyle düşük gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sağlanacak.

Başvurular 10 Kasım itibarıyla e-Devlet üzerinden başlatıldı.

Aile geliri aylık net olarak İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer şehirler için en çok 127 bin TL olma şartı bulunacak.

Başvuru yapılacak yerlerde, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre; başvuru tarihinden itibaren geriye dönük 1 yıldan az olmamak kaydıyla ikamet etme koşulu aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesindeki iller için nüfusa kayıtlı olma veya en az 1 yıl yaşamış olma şartı geçerli olacak.

BAĞ, BAHÇE, KARGİR EV VE KÖY EVİ OLANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız dairesi ya da müstakil evi bulunanların (bağ, bahçe, taş ev, köy evi, kerpiç ev hariç) başvuru yapması mümkün değildir.

Hak sahipliği kuraları 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek.

Konutların teslimatı Mart 2027 itibarıyla başlayacak.