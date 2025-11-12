PlayStation 5 Japonya özel sürümü tanıtıldı! Yüzde 25 daha ucuz

Sony, salı günkü State of Play etkinliğinde sadece Japonca dil desteği sunan ve mevcut modele göre yaklaşık yüzde 25 daha ucuz olan yeni PlayStation 5 konsolunu duyurdu. Peki yeni PS5 konsolunun fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar.

Sony, son dönemdeki ekonomik şartları ve yerel pazar dinamiklerini dikkate alarak Japonya'daki oyuncular için dikkat çekici bir hamle yaptı. Firma, halihazırda 72 bin 980 Japon yeni fiyata satılan PS5 Dijital Sürüm'e kıyasla belirgin şekilde daha uygun fiyatlı bir model sunuyor.

PS5 JAPONYA ÖZEL SÜRÜMÜ TANITILDI

Finansal Times'ın haberine göre, Japonya'ya özel çıkarılan yeni PS5 konsolu sadece Japonya'ya ait PlayStation hesaplarıyla kullanılabilecek.

Sony'nin sadece Japonya pazarına özel bir PS5 modeli çıkarması, daha önce Nintendo'nun da benzer bir strateji izlemesini akıllara getirdi. Nintendo, Japonca dil desteği olan Switch 2 konsolunu temel sürümden yaklaşık 130 dolar daha ucuza satışa sunmuştu.

ABD'NİN GÜMRÜK POLİTİKASI SONY'Yİ ZORA SOKTU

Japon yeninin değer kaybetmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin öngörülemeyen gümrük vergisi politikaları gibi çeşitli faktörlerin bu tür bölgesel fiyatlandırma stratejilerinde rol oynayabileceği tahmin ediliyor.

Tarifeler, geçen yıl Sony dahil olmak üzere birçok şirketin planlarını etkilemişti. Hatta Sony, konsollarını ABD'de üretmeyi bile düşünmüştü. Ancak bu durum şirketin genel fiyat politikasına yansımadı. Sony, bunun yerine ağustos ayında ABD'deki tüm PlayStation 5 modellerinin (Temel, Dijital ve 749.99 dolardan satılan Pro) fiyatlarına 50 dolarlık zam yapmıştı.

Bu fiyat artışı, yılın başlarında Avrupa, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yapılan zamları takip etti.

Fiyat artışlarına ve ekonomik belirsizliklere rağmen PlayStation 5, satış rakamlarında iyi bir performans sergilemeye devam ediyor. Kasım 2020'deki lansmanından bu yana, 30 Eylül itibarıyla 84 milyondan fazla ünite satıldığı açıklandı.

YENİ PS5 MODELİNİN FİYATI NE KADAR?

Konsolun fiyatı 55 bin yen (yaklaşık 357 dolar) olarak belirlendi ve 21 Kasım’da piyasaya sürülecek.