Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

PlayStation 5 Japonya özel sürümü tanıtıldı! Yüzde 25 daha ucuz

Sony, sadece Japonca dil desteğine sahip, bölge kilitli ve mevcut Dijital PS5 modeline göre yaklaşık yüzde 25 daha ucuz yeni bir PlayStation 5 sürümünü tanıttı. İşte yeni konsolun fiyatı!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 17:40

Sony, salı günkü State of Play etkinliğinde sadece Japonca dil desteği sunan ve mevcut modele göre yaklaşık yüzde 25 daha ucuz olan yeni konsolunu duyurdu. Peki yeni konsolunun fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar.

, son dönemdeki ekonomik şartları ve yerel pazar dinamiklerini dikkate alarak 'daki oyuncular için dikkat çekici bir hamle yaptı. Firma, halihazırda 72 bin 980 Japon yeni fiyata satılan PS5 Dijital Sürüm'e kıyasla belirgin şekilde daha uygun fiyatlı bir model sunuyor.

PlayStation 5 Japonya özel sürümü tanıtıldı! Yüzde 25 daha ucuz

PS5 JAPONYA ÖZEL SÜRÜMÜ TANITILDI

Finansal Times'ın haberine göre, Japonya'ya özel çıkarılan yeni PS5 konsolu sadece Japonya'ya ait PlayStation hesaplarıyla kullanılabilecek.

Sony'nin sadece Japonya pazarına özel bir PS5 modeli çıkarması, daha önce Nintendo'nun da benzer bir strateji izlemesini akıllara getirdi. Nintendo, Japonca dil desteği olan Switch 2 konsolunu temel sürümden yaklaşık 130 dolar daha ucuza satışa sunmuştu.

PlayStation 5 Japonya özel sürümü tanıtıldı! Yüzde 25 daha ucuz

ABD'NİN GÜMRÜK POLİTİKASI SONY'Yİ ZORA SOKTU

Japon yeninin değer kaybetmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin öngörülemeyen gümrük vergisi politikaları gibi çeşitli faktörlerin bu tür bölgesel fiyatlandırma stratejilerinde rol oynayabileceği tahmin ediliyor.

Tarifeler, geçen yıl Sony dahil olmak üzere birçok şirketin planlarını etkilemişti. Hatta Sony, konsollarını ABD'de üretmeyi bile düşünmüştü. Ancak bu durum şirketin genel fiyat politikasına yansımadı. Sony, bunun yerine ağustos ayında ABD'deki tüm PlayStation 5 modellerinin (Temel, Dijital ve 749.99 dolardan satılan Pro) fiyatlarına 50 dolarlık zam yapmıştı.

PlayStation 5 Japonya özel sürümü tanıtıldı! Yüzde 25 daha ucuz

Bu fiyat artışı, yılın başlarında Avrupa, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yapılan zamları takip etti.

Fiyat artışlarına ve ekonomik belirsizliklere rağmen PlayStation 5, satış rakamlarında iyi bir performans sergilemeye devam ediyor. Kasım 2020'deki lansmanından bu yana, 30 Eylül itibarıyla 84 milyondan fazla ünite satıldığı açıklandı.

YENİ PS5 MODELİNİN FİYATI NE KADAR?

Konsolun fiyatı 55 bin yen (yaklaşık 357 dolar) olarak belirlendi ve 21 Kasım’da piyasaya sürülecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Facebook'un ikonik "Beğen" ve "Paylaş" butonları tarihe karışıyor
ETİKETLER
#japonya
#playstation 5
#sony
#ps5
#Yeni Ps5
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.