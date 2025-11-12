Facebook'un ikonik "Beğen" ve "Paylaş" butonları tarihe karışıyor

Meta, yıllardır üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan popüler Facebook Beğen ve Paylaş eklentilerinin fişini çekme kararı aldı. Şirketin blog gönderisine göre, bu eklentilerin desteği 10 Şubat 2026 tarihinde tamamen sonlanacak.

SİTELERDEKİ BEĞEN VE PAYLAŞ BUTONLARI KALKIYOR

İnternet dünyasının ilk dönemlerinin simgeleri arasında yer alan bu özelliklerin kullanımının dijital ortamın değişimiyle doğal olarak azaldığı belirtildi. Site yöneticilerinin herhangi bir ek işlem yapmasına gerek kalmayacağı, ancak dileyenlerin eklentileri sonlanma tarihinden önce kaldırabileceği de ifade edildi.

İkonik eklentilerin, 2010 yılında kullanıma sunulmasıyla birlikte siteler için sosyal ağ üzerinden daha fazla trafik üretme aracı olduğu biliniyor. O dönemde Facebook, insanların makale ve içerikleri paylaştığı ve gördüğü ana platformlardan biriydi.

Destek sona erdiğinde, sitelerde kalan eklentilerin bozulacağı ifade edildi. Eklentiler kaldırılmadığı takdirde, sitelerde 0x0 boyutunda görünmez bir öge olarak kalacak.