Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Meta AI Türkiye’de: Facebook, Instagram ve WhatsApp’a yeni özellik

Meta, yapay zekâ destekli asistanı Meta AI’ı Türkçe dil desteğiyle Türkiye’de kullanıma sundu. Asistan, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger’a entegre edilerek kademeli olarak yayılacak.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
01.11.2025
17:15
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
17:15

Meta, uzun süredir beklenen yapay zekâ destekli asistanı ’ın artık Türkçe olarak ’de kullanıma sunulduğunu açıkladı. Henüz herkese açık değil; dağıtım aşamalı olarak yapılıyor. Şirket, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcıların bu özellikle tanışacağını söylüyor.

Meta AI Türkiye’de: Facebook, Instagram ve WhatsApp’a yeni özellik

META AI ŞİMDİ TÜRKİYE’DE

Meta’nın açıklamasına göre yeni asistan, kullanıcıların öğrenme, üretme ve bağlantı kurma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlandı. Meta AI, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger dâhil tüm Meta platformlarında çalışabiliyor. Üstelik sadece uygulamalarda değil; isteyenler doğrudan www.meta.ai adresinden de erişim sağlayabiliyor.

Kullanıcılar, uygulama içindeki mavi daire simgesine dokunarak ya da bir grup sohbetinde “@Meta AI” yazarak asistanı aktif hale getirebiliyor. Asistan, gündelik görevlerde yardımcı olabiliyor, öneriler sunabiliyor, “nasıl yapılır” sorularına yanıt verebiliyor. Bunun yanında ödev, kodlama ve içerik üretimi gibi konularda da destek sağlıyor.

Meta AI Türkiye’de: Facebook, Instagram ve WhatsApp’a yeni özellik

YALNIZCA METİN DEĞİL, GÖRSEL DE ÜRETİYOR

Meta AI sadece yazılı içerik üretmiyor; görsel oluşturma ve hareketlendirme özelliklerine de sahip. Şirket, bu aracın kullanıcı dostu bir deneyim sunması için özel olarak geliştirildiğini belirtiyor.

Meta, Türkiye’deki kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştıracak ve üretkenliğini artıracak bir yapay zekâ asistanı sunmayı hedefliyor. Meta AI şu anda 200’den fazla ülke ve bölgede aktif durumda ve aylık 1 milyar kullanıcıyı aşmış durumda.

