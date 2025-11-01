Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Bir sonraki Güneş fırtınası, felaketi yaşatacak! ESA uyardı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), kasım ayındaki Sentinel-1D görevi öncesinde uzay hava koşullarına hazırlık için, 1859 Carrington Olayı büyüklüğünde bir güneş süper fırtınası simülasyonu düzenledi. Üç aşamalı tehdidin işlendiği tatbikatta, X-sınıfı güneş patlaması ve koronal kütle atımı (CME) sonucunda iletişim, navigasyon ve yörünge sistemleri büyük aksaklıklar yaşadı.

Murat Makas
01.11.2025
15:39
01.11.2025
15:39

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzay tarihindeki en şiddetli uzay hava durumu simülasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Space.com'un haberine göre, öyle zorlu bir senaryoydu ki, tatbikat sonucunda yörüngedeki hiçbir hasar almadan kalmadı.

BİR SONRAKİ GÜNEŞ FIRTINASI TÜM UYDULARI BOZACAK

Almanya'nın Darmstadt kentindeki görev kontrol merkezinde yapılan tatbikat, ESA'nın uydu ve operasyon ekiplerinin, elektronik sistemlerde ciddi aksaklıklara yol açabilecek 1859 Carrington Olayı'na rakip bir Güneş fırtınasına nasıl tepki vereceğini test etmek için düzenlendi. Bu olay şimdiye kadar kaydedilen en güçlü jeomanyetik fırtına olarak biliniyor.

Bir sonraki Güneş fırtınası, felaketi yaşatacak! ESA uyardı

Kasım ayında fırlatılması planlanan Sentinel-1D görevi öncesinde uzay hava koşullarına hazırlık durumunun ölçülmesi hedeflendi.

Simülasyonda, Güneş'ten gelen üç aşamalı bir tehdit ele alındı. İlk olarak X-sınıfı dev bir Güneş patlaması yaşandı ve bundan yayılan radyasyon, sekiz dakika içinde Dünya'ya ulaşarak iletişim, radar ve takip sistemlerinde aksamalara neden oldu.

Hemen ardından yüksek enerjili proton, elektron ve alfa parçacıkları fırlatıldı; yörüngedeki uzay araçlarına çarparak yanlış okumaları, veri bozulmalarını ve potansiyel donanım hasarını tetikledi.

Yaklaşık 15 saat sonra ise büyük bir koronal kütle atımı (CME) Dünya'nın manyetik alanına çarptı. Gezegenin üst atmosferi şişerek uydular üzerindeki sürtünmeyi yüzde 400'e kadar artırdı. Bu durum, uyduların öngörülen yörüngelerinden sapmasına, çarpışma riskinin artmasına ve uzay aracının ömrünün kısalmasına yol açtı.

Bir sonraki Güneş fırtınası, felaketi yaşatacak! ESA uyardı

ESA'ya göre, yerde aynı fırtına jeomanyetik enerji ile elektrik şebekelerini ve boru hatlarını aşırı yükleyebilir. Simülasyon, görev kontrolörlerini gerçek zamanlı kararlar almaya zorladı ve böyle bir olay meydana geldiğinde nasıl planlama yapılacağı, yaklaşımların neler olacağı ve nasıl tepki verileceği konularında önemli bilgiler sağladı.

Tatbikat, şiddetli bir güneş fırtınasının uydu arızalarından navigasyon bozulmasına ve kritik iletişim kaybına kadar sistemler arasında nasıl bir zincirleme etki yapabileceğini gözler önüne serdi. Bilim insanları, böyle bir olayın kaçınılmaz olduğu konusunda uyarıyor.

Parayla 'Güneş ışını' satacaklar! Tartışmalı projeye "berbat bir fikir" etiketi
ETİKETLER
#uzay aracı
#güneş fırtınası
#Esas Oğlan Dizisi
#Uzay Hava Durumu
#Sentinel-1d
#Carrington Olayı
#Uzay Hava Durumu
#Uzay Simülasyonu
#Sentinel-1d
#Carrington Olayı
#Teknoloji
