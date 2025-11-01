Bir sonraki Güneş fırtınası, felaketi yaşatacak! ESA uyardı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzay tarihindeki en şiddetli uzay hava durumu simülasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Space.com'un haberine göre, öyle zorlu bir senaryoydu ki, tatbikat sonucunda yörüngedeki hiçbir uzay aracı hasar almadan kalmadı.

BİR SONRAKİ GÜNEŞ FIRTINASI TÜM UYDULARI BOZACAK

Almanya'nın Darmstadt kentindeki görev kontrol merkezinde yapılan tatbikat, ESA'nın uydu ve operasyon ekiplerinin, elektronik sistemlerde ciddi aksaklıklara yol açabilecek 1859 Carrington Olayı'na rakip bir Güneş fırtınasına nasıl tepki vereceğini test etmek için düzenlendi. Bu olay şimdiye kadar kaydedilen en güçlü jeomanyetik fırtına olarak biliniyor.

Kasım ayında fırlatılması planlanan Sentinel-1D görevi öncesinde uzay hava koşullarına hazırlık durumunun ölçülmesi hedeflendi.

Simülasyonda, Güneş'ten gelen üç aşamalı bir tehdit ele alındı. İlk olarak X-sınıfı dev bir Güneş patlaması yaşandı ve bundan yayılan radyasyon, sekiz dakika içinde Dünya'ya ulaşarak iletişim, radar ve takip sistemlerinde aksamalara neden oldu.

Hemen ardından yüksek enerjili proton, elektron ve alfa parçacıkları fırlatıldı; yörüngedeki uzay araçlarına çarparak yanlış okumaları, veri bozulmalarını ve potansiyel donanım hasarını tetikledi.

Yaklaşık 15 saat sonra ise büyük bir koronal kütle atımı (CME) Dünya'nın manyetik alanına çarptı. Gezegenin üst atmosferi şişerek uydular üzerindeki sürtünmeyi yüzde 400'e kadar artırdı. Bu durum, uyduların öngörülen yörüngelerinden sapmasına, çarpışma riskinin artmasına ve uzay aracının ömrünün kısalmasına yol açtı.

ESA'ya göre, yerde aynı fırtına jeomanyetik enerji ile elektrik şebekelerini ve boru hatlarını aşırı yükleyebilir. Simülasyon, görev kontrolörlerini gerçek zamanlı kararlar almaya zorladı ve böyle bir olay meydana geldiğinde nasıl planlama yapılacağı, yaklaşımların neler olacağı ve nasıl tepki verileceği konularında önemli bilgiler sağladı.

Tatbikat, şiddetli bir güneş fırtınasının uydu arızalarından navigasyon bozulmasına ve kritik iletişim kaybına kadar sistemler arasında nasıl bir zincirleme etki yapabileceğini gözler önüne serdi. Bilim insanları, böyle bir olayın kaçınılmaz olduğu konusunda uyarıyor.