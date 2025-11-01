Parayla 'Güneş ışını' satacaklar! Tartışmalı projeye "berbat bir fikir" etiketi

Kaliforniya merkezli Reflect Orbital adlı şirket, Güneş'ten gelen ışınları dev "aynalar" aracılığıyla Dünya'nın neredeyse her yerine yönlendirerek gece saatlerinde Güneş ışığı satmayı amaçlayan bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyor.

2021 yılında kurulan şirket, bu sayede müşterilere belli bir ücret karşılığında Güneş enerjisi üretme, mahsul yetiştirme ve kentsel aydınlatmanın yerini alma imkanı sunarak gündüz saatlerini uzatmayı hedefliyor.

Ancak uzmanlar, uygulamanın çılgınca ve tamamen imkansız olduğunu belirterek, yörüngeye çıkmasına kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini vurguluyor. Üstelik ortaya çıkacak ışık kirliliğinin, karasal astronomiyi mahvedebileceği, uçak pilotlarının dikkatini dağıtabileceği ve hatta yıldız gözlemcilerini kör edebileceği düşünülüyor.

İLK TEST UYDUSU İÇİN İZİN BAŞVURUSU YAPILDI

Reflect Orbital ilk adım olarak 2026'nın başlarında EARENDIL-1 adlı ilk test uydusunu fırlatmak için ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) başvuruda bulundu. Şirket temsilcilerinin Space.com'a yaptığı açıklamalara göre, izin alınır ve ilk testler başarılı olursa girişim 2030'a kadar 4 bin benzer uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi öngörüyor.

Alçak Dünya Yörüngesi'ne (LEO) oturduğunda, EARENDIL-1 18 metreye kadar açılabilen kare bir yansıtıcıyı serbest bırakacak. Yaklaşık 325 metrekarelik yüzey alanına sahip yansıtıcı, Dünya yüzeyinde tek seferde 5 kilometreye kadarlık bir alanı aydınlatma kapasitesine sahip olacak.

Şirket, yerden bakıldığında aydınlatılan yerdeki ışığın, dolunaydan bile dört kat daha parlak olacağını ifade etti. Gelecekteki yansıtıcıların ise 54 metreye kadar aynalara sahip olabileceği belirtiliyor. Bunun da daha büyük ve daha yoğun parlak noktalar oluşturması bekleniyor.

ŞİRKET, IŞIK KİRLİLİĞİNİ MİNİMUMDA TUTACAĞINI İDDİA EDİYOR

Reflect Orbital, ışık kirliliğinin etkilerini, aynaları kullanılmadığı zaman Dünya'dan uzağa döndürerek en aza indirebileceğini öne sürüyor. Her yansımanın sürekli veya yaygın bir aydınlatma sağlamak yerine tanımlanmış bir alanı belirli bir süre boyunca kapsayacağını söylüyor.

Ancak "berbat bir fikir" olarak nitelendirilen projeyle ilgili bu güvenceler, bilim insanlarının endişelerini gidermiş değil. Aynalar, Güneş ile senkronize bir yörüngede (kutuptan kutba) dönecek ve gezegenin karanlık tarafındaki konumlara ışınları yansıtmak için sürekli olarak gezegendeki gündüz-gece ayrımına hizalanacaklar.

Bu, teorik olarak gün batımından hemen sonra veya şafaktan önce bölgeleri aydınlatacak. Temel fizik bu fikri desteklese de, uzmanlar uygulamanın söylenenden çok daha zor olduğunu belirterek şirketin başarılı olabileceğine şüpheyle yaklaşıyor.