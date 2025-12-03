Menü Kapat
SON DAKİKA!
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Yoğun bakımda olan Murat Cemcir hakkında hastaneden yeni açıklama

Yoğun bakımda tedavi altında olan Murat Cemcir ile ilgili hastaneden son dakika açıklaması geldi. Üç gün yoğun bakımda kalan Murat Cemcir hakkında güzel haberi veren Prof. Dr. Metin Uzun, "Yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir." dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
11:31
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
11:36

Kardeş Payı, İşler Güçler, Ahlat Ağacı, Düğün Denek gibi filmlerde başrol oynayan 'in hastanede yoğun bakımda olduğu haberi sevenleri korkuttu. Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Murat Cemcir'den sevindiren haber geldi.

YOĞUN BAKIMDA OLAN MURAT CEMCİR HAKKINDA SEVİNDİREN HABER

26 Kasım 2025, Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak acil servisine kaldırılan 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir’in durumu iyiye gidiyor. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun ünlü oyuncu Cemcir’in sağlık durumuna yönelik, “Murat bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir.” dedi.

Yoğun bakımda olan Murat Cemcir hakkında hastaneden yeni açıklama

MURAT CEMCİR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

  • 2022 Mahalleden Arkadaşlar
  • 2020 Baba Parası
  • 2018 Ailecek Şaşkınız
  • 2018 Ahlat Ağacı
  • 2017 Çalgı Çengi: İkimiz
  • 2016 Hayatımın Aşkı
  • 2015 Düğün Dernek 2: Sünnet
  • 2014 Kardeş Payı
  • 2013 Düğün Dernek
  • 2012 İşler Güçler
  • 2012 Behzat Ç.
  • 2012 Yeraltı
  • 2011 Üsküdar’a Giderken
ETİKETLER
#Sağlık
#yoğun bakım
#türk sineması
#murat cemcir
#Magazin
