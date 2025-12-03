Yoğun bakımda olan Murat Cemcir hakkında hastaneden yeni açıklama

Kardeş Payı, İşler Güçler, Ahlat Ağacı, Düğün Denek gibi filmlerde başrol oynayan Murat Cemcir'in hastanede yoğun bakımda olduğu haberi sevenleri korkuttu. Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Murat Cemcir'den sevindiren haber geldi.

YOĞUN BAKIMDA OLAN MURAT CEMCİR HAKKINDA SEVİNDİREN HABER

26 Kasım 2025, Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak acil servisine kaldırılan 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir’in sağlık durumu iyiye gidiyor. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun ünlü oyuncu Cemcir’in sağlık durumuna yönelik, “Murat bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir.” dedi.

MURAT CEMCİR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?