TGRT Haber
Aktüel
Gürcistan pasaport istiyor mu? 1 Ocak'tan itibaren değişikliğe gidiliyor

Gürcistan hükümeti tarafından alınan yeni kararla birlikte Türk vatandaşlarının ülkeye giriş yapmalarındaki kurallar değişti. Yapılan değişikliğin ardından vatandaşlar tarafından Gürcistan pasaport istiyor mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

ile arasında uzun yıllardır sadece kimlik kartıyla geçişler yapılabiliyordu. Gürcistan hükümeti aldığı yeni karar ile birlikte bu durumu değiştirdi. İki ülke arasında artık geçişler kimlik kartıyla olmayacak.

Alınan kararın ardından vatandaşlar tarafından Gürcistan istiyor mu sorusu merak edilmeye başlandı.

GÜRCİSTAN PASAPORT İSTİYOR MU?

Türk vatandaşları Gürcistan'a pasaportsuz, sadece T.C. kimlik kartları ile giriş yapabiliyor. Ancak Gürcistan Parlamentosu tarafından alınan yeni kararla birlikte artık sadece yeterli olmayacak.

Alınan karara göre artık Türk vatandaşlarının Gürcistan'a giriş yapabilmesi için geçerli bir seyahat sigortası ve ibraz etmesi istenecek. Yeni alınan bu karar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Yapılacak olan bu düzenleme Hopa-Sarp üzerinden Batum'a günübirlik geçen yolcuları da kapsayacak.

GÜRCİSTAN'DA KİMLİKLE KAÇ GÜN KALINIR?

2025 yılı itibarıyla, Türk vatandaşlarının Gürcistan'a 90 güne kadar vizesiz seyahat hakkı bulunuyor. Bu kapsamda çipli T.C. kimlik kartları ile Gürcistan'a giriş yapan vatandaşlar 90 güne kadar kalabiliyorlar.

Gürcistan'dan Türk vatandaşları için yeni karar! Artık kimlik ve pasaport ile girilemeyecek: 1 Ocak'ta başlıyor
