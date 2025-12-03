Gürcistan pasaport istiyor mu? 1 Ocak'tan itibaren değişikliğe gidiliyor

Türkiye ile Gürcistan arasında uzun yıllardır sadece kimlik kartıyla geçişler yapılabiliyordu. Gürcistan hükümeti aldığı yeni karar ile birlikte bu durumu değiştirdi. İki ülke arasında artık geçişler kimlik kartıyla olmayacak.

Alınan kararın ardından vatandaşlar tarafından Gürcistan pasaport istiyor mu sorusu merak edilmeye başlandı.

GÜRCİSTAN PASAPORT İSTİYOR MU?

Türk vatandaşları Gürcistan'a pasaportsuz, sadece T.C. kimlik kartları ile giriş yapabiliyor. Ancak Gürcistan Parlamentosu tarafından alınan yeni kararla birlikte artık sadece kimlik kartı yeterli olmayacak.

Alınan karara göre artık Türk vatandaşlarının Gürcistan'a giriş yapabilmesi için geçerli bir seyahat sigortası ve sağlık sigortası ibraz etmesi istenecek. Yeni alınan bu karar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Yapılacak olan bu düzenleme Hopa-Sarp Sınır Kapısı üzerinden Batum'a günübirlik geçen yolcuları da kapsayacak.

GÜRCİSTAN'DA KİMLİKLE KAÇ GÜN KALINIR?

2025 yılı itibarıyla, Türk vatandaşlarının Gürcistan'a 90 güne kadar vizesiz seyahat hakkı bulunuyor. Bu kapsamda çipli T.C. kimlik kartları ile Gürcistan'a giriş yapan vatandaşlar 90 güne kadar kalabiliyorlar.