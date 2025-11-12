Menü Kapat
Yazarlar
14°
 | Şenay Yurtalan

Yaşlı erkekleri aşk tuzağına çektiler! 1 milyonluk vurgun yaptılar

Zonguldak’ta yaşlı erkekleri aşk tuzağına çeken dolandırıcılık ağı çökertildi. İleri yaşlı vatandaşları duygusal vaatlerle kandıran çete üyelerinin ele geçirdikleri kredi kartı bilgileri ile yaklaşık 1 milyon liralık kazanç elde ettikleri tespit edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 17:30

Özellikle 50 yaş üstü erkekleri hedef alan bir iki ay süren takibin ardından çökertildi. 2’si kadın 3 kişilik çetenin yaşlı erkekleri İlişki kurma” vaadiyle dolandıran çete, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda tespit edildi. Soruşturma sürecinde, 80'e yakın iş yeri ve banka ATM'sinin güvenlik kamerası kayıtları saniye saniye incelendi.

Yaşlı erkekleri aşk tuzağına çektiler! 1 milyonluk vurgun yaptılar

Dikkatli teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 30 yaşındaki Y.G.,18 yaşındaki M.E. ve36 yaşındaki A.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, '' ve 'kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu! 170 milyon lira şüpheli işlem
Yatırım vaadiyle 120 binden fazla kişiyi dolandırdı, 'Bitcoin kraliçesi' oldu
