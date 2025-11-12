Yaşlı erkekleri aşk tuzağına çektiler! 1 milyonluk vurgun yaptılar

Özellikle 50 yaş üstü erkekleri hedef alan bir çete iki ay süren takibin ardından çökertildi. 2’si kadın 3 kişilik çetenin yaşlı erkekleri İlişki kurma” vaadiyle dolandıran çete, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda tespit edildi. Soruşturma sürecinde, 80'e yakın iş yeri ve banka ATM'sinin güvenlik kamerası kayıtları saniye saniye incelendi.

Dikkatli teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 30 yaşındaki Y.G.,18 yaşındaki M.E. ve36 yaşındaki A.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, 'hırsızlık' ve 'kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.