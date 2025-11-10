Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu! 170 milyon lira şüpheli işlem

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 9 ilde operasyon düzenlendi. MASAK destekli yürütülen operasyonlarda 21 şüpheli yakalanırken, 54 banka ve 2 kripto hesabı ile 7 lüks araca el konuldu. Yapılan incelemelerde yaklaşık 170 milyon lira tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE ÜYE TOPLUYORLAR

Şüphelilerin; yasa dışı bahis sitelerine üye topladıkları, var olan üyeleri bonus vererek tekrar oynamaya teşvik ve ikna ettikleri, üye aramalarını linux tabanlı sunucularda yüklü yazılımlara web ara yüzlerinden erişerek gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında ‘Nitelikli Dolandırıcılık' ve ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.