TGRT Haber
16°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu! 170 milyon lira şüpheli işlem

Jandarma 9 ilde ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis' ile ‘Sahte İnternet Siteleri Üzerinden Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı' operasyonları düzenledi. Yapılan operasyonlar kapsamında 21 şüpheli yakalandı.

IHA
10.11.2025
10.11.2025
Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 9 ilde operasyon düzenlendi. MASAK destekli yürütülen operasyonlarda 21 şüpheli yakalanırken, 54 banka ve 2 kripto hesabı ile 7 lüks araca el konuldu. Yapılan incelemelerde yaklaşık 170 milyon lira tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE ÜYE TOPLUYORLAR

Şüphelilerin; sitelerine üye topladıkları, var olan üyeleri bonus vererek tekrar oynamaya teşvik ve ikna ettikleri, üye aramalarını linux tabanlı sunucularda yüklü yazılımlara web ara yüzlerinden erişerek gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında ‘Nitelikli ' ve ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda sokulan 7 papağan ile 45 kumru ele geçirildi
Bahis soruşturmasında Interpol devreye girdi: 600 futbolcu ifade verecek
Türk futbolunda bahis krizi devam ediyor! Şampiyonlar yer değiştirebilir
#Kripto Para
#dolandırıcılık
#siber suç
#yasa dışı bahis
#Örgütlü Suç
#Yaşam
