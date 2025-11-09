Bahis soruşturmasında Interpol devreye girdi: 600 futbolcu ifade verecek

Türk futbolunda hakemlerin bahis oynadığının tespit edilmesiyle ortaya çıkan skandalda, soruşturmanın ikinci dalgası kulüp başkanlarına sıçramıştı.

600 FUTBOLCU İFADEYE

Hakemler ve kulüp yöneticilerinden sonra sıra futbolculara geldi. Soruşturma kapsamında önümüzdeki hafta yaklaşık 600 futbolcunun ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

INTERPOL DEVREYE GİRDİ

Soruşturmadaki bilgilere göre; futbolcular, teknik direktörler ve yöneticilerin Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelerdeki yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynadıkları belirtiliyor. İnterpol’ün de dikkatini çeken olaylar, Türk emniyeti tarafından uluslararası platformlarda paylaşıldı.

Soruşturmanın futbol dünyasında önemli isimlere de uzanabileceği belirtiliyor.

BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim Pazartesi günü Riva'da yaptığı basın toplantısında bahis oynayan hakemlerin tespit edildiğini açıkladı. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini belirtti.

Bahis soruşturması kapsamında aktif olarak bahis oynayan 152 hakemin (7 üst klasman, 15 üst klasman yardımcı, 36 klasman, 94 klasman yardımcı hakem) isimleri açıklandı. PFDK, aralarında Süper Lig'de birçok kritik karşılaşmayı yöneten Zorbay Küçük'ün de yer aldığı 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sırada 3 bin 700 futbolcunun bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Eyüpsor Başkanı Murat Özkaya ile Kasımpaşa Spor Kulübünün eski dernek başkanı Fatih Saraç da yer aldı.