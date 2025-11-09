Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bahis soruşturmasında Interpol devreye girdi: 600 futbolcu ifade verecek

Türk futbolundaki yasa dışı bahis soruşturmasında hakemler ve yöneticilerin ardından sıra futbolculara geldi. Interpol'ün de devreye girdiği soruşturma kapsamında, önümüzdeki hafta yaklaşık 600 futbolcu ifadeye çağrılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 06:29
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 06:44

Türk futbolunda hakemlerin bahis oynadığının tespit edilmesiyle ortaya çıkan skandalda, soruşturmanın ikinci dalgası kulüp başkanlarına sıçramıştı.

600 FUTBOLCU İFADEYE

Hakemler ve kulüp yöneticilerinden sonra sıra futbolculara geldi. Soruşturma kapsamında önümüzdeki hafta yaklaşık 600 futbolcunun ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Bahis soruşturmasında Interpol devreye girdi: 600 futbolcu ifade verecek

INTERPOL DEVREYE GİRDİ

Soruşturmadaki bilgilere göre; futbolcular, teknik direktörler ve yöneticilerin Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelerdeki yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynadıkları belirtiliyor. İnterpol’ün de dikkatini çeken olaylar, Türk emniyeti tarafından uluslararası platformlarda paylaşıldı.

Soruşturmanın futbol dünyasında önemli isimlere de uzanabileceği belirtiliyor.

Bahis soruşturmasında Interpol devreye girdi: 600 futbolcu ifade verecek

BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim Pazartesi günü Riva'da yaptığı basın toplantısında bahis oynayan hakemlerin tespit edildiğini açıkladı. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini belirtti.

Bahis soruşturması kapsamında aktif olarak bahis oynayan 152 hakemin (7 üst klasman, 15 üst klasman yardımcı, 36 klasman, 94 klasman yardımcı hakem) isimleri açıklandı. PFDK, aralarında Süper Lig'de birçok kritik karşılaşmayı yöneten Zorbay Küçük'ün de yer aldığı 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sırada 3 bin 700 futbolcunun bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Eyüpsor Başkanı Murat Özkaya ile Kasımpaşa Kulübünün eski dernek başkanı Fatih Saraç da yer aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk futbolunda bahis krizi devam ediyor! Şampiyonlar yer değiştirebilir
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.