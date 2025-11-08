Türk futbolunda bahis krizi devam ediyor! Şampiyonlar yer değiştirebilir

Türkiye ve dünya gündemine bomba gibi düşen bahis skandalı soruşturması büyüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmaya Interpol’de yaptığı araştırmalarla dahil oldu.

Interpol’ün tespit ettiği isimler Türk güvenlik kaynaklarına verildi. Savcılığın soruşturmasında 17’si hakem 21 kişi gözaltına alındı. Dünya futbol gündemine bomba gibi düşen konuyla ilgili TGRT Haber’e konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal; Konuyla ilgili merak edilen soruları etraflıca cevaplandırdı. Ünal; ‘Soruşturma kapsamında bahsin yanı sıra şike de tespit edilirse şampiyon olan takımlar bile değişir’ diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte dikkat çeken röportajın detayları:

17 hakem gözaltında. Hakem krizi yaşanır mı yaşanmaz mı hep bunu soruyorduk. Bir hakem krizi yaşanıyor ve iş çok ünlü isimlere doğru gidiyor. Bunun devamında şike görülür mü? Burada şampiyonluklar dahi risk altında görülüyor. Sizce de durum böyle mi?

“İŞİN BOYUTU ŞİKEYE EVRİLDİ”

Sayın federasyon başkanı 27 Ekim’de yaptığı basın toplantısında bu işin mayıs boyutunu ortaya koymuştu. Fakat dün artık bu işin boyutu şikeye doğru evrildi. Normalde futbol federasyonunun yaptığı bir işlem vardı. 152 tane hakemi disiplin kuruluna sevk etti. Bunların yasal bahis oynadıklarını biz biliyoruz. Ancak hakemlerin yasal ve yasa dışı bahis oynaması yasak. Dolayısıyla 152 tane hakemi disiplin kuruluna sevk edildi, 149 tanesi ceza aldı. Diğer üç tanesinin mahkemesi devam ediyor. Savcılığın gözaltı kararı aldığı 17 tane hakem var. Bu 17 hakem 152 hakem arasındaki hakemlerden. Fakat şurası belli değil: Acaba bunlar kendi maçlarına bahis oynadıkları için mi gözaltına alındılar yoksa yasa dışı bir bahis oynadıkları için mi gözaltına alındılar henüz burasını bilmiyoruz. Her ikisi de çok sıkıntılı ve tehlikeli.

Süper Lig’de ve 3. Ligde toplam 139 tane profesyonel kulüp var bunlar da 3700 futbolcuya karşılık geliyor. Bu 3700 futbolcu şu anda inceleniyor. Ve önümüzdeki hafta bunlar açıklanacak. Bunlardan sevgili Tahir Kul’un söylediği gibi beli bin veya 500 tanesinin bu bahis işine karıştığını göreceğiz, gelen bilgiler o yönde.

“600 FUTBOLCUYU INTERPOL TESPİT ETMİŞ”

Yine dün akşam bir bilgi geldi ki; 600 futbolcuyu Interpol tespit etmiş ve bizim güvenlik kaynaklarıyla paylaşmış. Bu işin uluslararası boyutu da çok fazla. Yani insanlar buradan yurt dışındaki bir bahis sitesinden bahis oynayabiliyor. Bunlar arasında para trafiği, MASAK raporları veya mal varlıklarındaki artma gibi bu işi tespit etme yolları var. Bunlar da sıkı bir şekilde takip ediliyor.

Tabi şimdi herkes futbolcuları merak ediyor. Süper Lig içinde kaç tane futbolcu çıkacak? Şampiyonluk mücadelesi veren büyük takımlarda oyuncu var mı yok mu? Bu yönde de çok ciddi birtakım bilgiler var. Birçok insanın bu işten başının yanacağı söyleniyor.

Bu arada şu da gözden kaçıyor. 45 tane temsilci istifasını verdi. Bu temsilciler kimdir? Futbol maçlarında Süper Lig’den 3. Lig’e kadar Futbol Federasyonu adına maçtaki organizasyonu yapan çok önemli kişiler. Bunlar çok üst düzey devlet memurları da olabilir veya akademisyen olabilir. Bunlardan 45 tanesi Futbol Federasyonu tarafından aranıyor. “Sizin böyle bir bahis hesabınız var siz istifa edin” deniyor. Bu 45 kişinin istifa ettiği bilgisi çıktı bu arada.

Şimdi siz hakemleri açıkladınız. Hakemlerin isimlerini verdiniz ama temsilcileri açıklamazsanız burada bir haksızlık olur. Temsilcileri de insanlar merak ediyor. Yine Futbol Federasyonu çalışanlarından veya gözlemcilerden, yöneticilerden isimler var mı, bunların da ortaya çıkması gerekiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sık sık yazılı açıklama yapıyor. Olayı çok şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıyor. Paylaşılması gerektiği kadarını paylaşıyor. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Burada tabii şu var. Futbolcu, teknik adam, menajer, bunlar kendi maçlarına ya da yasa dışı bahis oynamışlarsa bu iş şikeye döner. Şike de birçok şampiyonluğu veya küme düşmeyi de etkileyecektir. Çünkü; geçmiş yıllara göre bahisten bir şey olmuyor ama şikede ligin şampiyonunun bile değişmesi akla gelebilir. Böyle bir süreçten geçiyoruz.

HER POZİSYON BİZİM İÇİN ARTIK ŞÜPHE KONUSU HALİNE GELDİ

Peki böyle bir sezon gündemde mi? Hangi sezon iptal edilebilir? Son beş sezonluk bir süreçten bahsediyoruz…

Gelen bilgiler beş yıl ama bir sezonu işaret etmek çok kolay değil. Çünkü hangi maçlar onları bilmiyoruz. Çok spekülasyon var, çok kirli bilgi var kamuoyunda. Bu kirli bilgilerle ilgili savcılığın çok ciddi bir çabası var. Bu tür kirli bilgileri yayanlara da savcılık müdahale ediyor. O yüzden şu anda sıkıntı şu: Bizim ligimiz oynanıyor. Bugün Süper Lig’de 4 tane maç var. Yarın var. İkincisi bu liglerde şu anda herkes şüphe içinde. Kimisi kendinden çok korkuyor. Çok endişe içinde. Bunu hissediyorsunuz. Kimisi de bu ligde bu atılan gol hakikaten bilerek mi yenmiş? Yoksa bunun arkasında bir şey var mı? Biz biraz da paranoyak olma yolunda gidiyoruz. Her sonuç, her tuhaf skor, her garip penaltı veya hakemin VAR’a gitmesi, penaltıyı vermesi, vermemesi, her pozisyon bizim için artık şüphe konusu haline geldi.

“BU İŞİN BİR DE HAPİS CEZASI BOYUTU VAR”

Yabancı hakem konusuyla ilgili bir düzenleme bekleniyor mu?

149 hakemin hakemlik hayatı sona erdi ama bunlar alt liglerde. Bunlar ikinci, üçüncü liglerde daha yardımcı hakem seviyesinde. Bunların Süper Lig’i veya 1. Lig’i etkilemesi söz konusu değil. Bir yabancı hakem geleceğini ben tahmin etmiyorum. Bizim mevcut kadrodaki hakemlerle devam edecektir. Futbol Federasyonu Başkanı defalarca söyledi. Süper Lig’deki çok sayıda hakemin bu işe karıştığına dair bir şey yok. Bu işin bir de hapis cezası boyutu da var. Siz yasa dışı bahse bulaşmışsanız ve kendi maçınıza oynamışsanız bu iş sadece futboldan men edilmeniz, hakemliğinizin, futbol hayatınızın bitmesi değil burada bir de hapis tarafı var işin. Kanun da çok da açık ve seçik, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası deniyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bunları çok daha fazla tartışacağız ve konuşacağız.

Bu hafta lig pazar günü tamamlanıyor. Milli maç arası var, 15 gün Süper Lig ve 1. Lig maçı oynanmayacak. Bu ara iyi denk geldi. Bu süre zarfında bu iş biraz daha kamuoyunun gündeminde ve dikkatinde olacaktır. En azından “Ligler oynanacak mı duracak mı?” belli olacaktır. 3700 futbolcudan diyelim 1000 tanesi tespit edildi.

“TÜRK FUTBOLU BÜYÜK BİR YARA ALDI”

Bahise karıştıkları tespit edilen futbolculara ne olacak?

Profesyonel ligde haftada ortalama 70 maç oynanıyor. Bir benzetme yaparsak, pandemi döneminde pozitif çıkan futbolcular olurdu veya takımlarda pozitif çıkan isimler çıkınca bu kişiler hemen izole ediliyorlardı. Bu maçlarla ilgili her takımdan üçer beşer futbolcu çıkarsa, bunların sözleşmeleri devam edecek mi etmeyecek mi ya da bunlar için bir yaptırım olacak mı, kulüpler bu işten nasıl etkilenecekler, sahaya sürecekleri futbolcu sayısını tamamlayabilecekler mi soruları önümüzdeki günlerin çok büyük tartışma konuları halinde devam edecek.

Bence en büyük kriz şu ki; dünya medyası da bu konuyu yakından takip ettiği için Türk futbolu büyük bir yara aldı. Milli takımımız pırıl pırıl parlıyor. Çok ciddi maçlar arifesinde. Ama biz bunları konuşuyoruz. Kamuoyu bunlarla meşgul ve ekranlarda siyaset programlarından çok bunlar konuşulmaya başlandı. Çok da ciddi bir miktarda bilgi kirliliği de var. Yani şike nedir, bahis nedir, yasa dışı bahis ne, yasal bahis ne, bunları birbirinden ayırt etmek lazım. Bunlar hep birbirine karıştırılıyor.