Yatırım vaadiyle 120 binden fazla kişiyi dolandırdı, 'Bitcoin kraliçesi' oldu

120 binden fazla Çinliyi dolandıran, paraları kriptoya dönüştüren Qian Zhimin yakalandığı İngiltere'de 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Davaya bakan Southwark Kraliyet Mahkemesi Yargıcı Sally-Ann Hales, Qian, dolandırıcı Zhimin'in tek motivasyonunun 'açgözlülük' olduğunu söyledi.

''YATARAK ZENGİN OLMA'' VAADİ

2013 yılında Çin'de Lantian Gerui isimli şirket aracılığıyla insanlara 'yüksek kâr sağlayan sağlık teknolojileri ve kripto madenciliği projeleri' vaadinde bulundu. Bu sayede 120 binden fazla kişiyi dolandırdı, en az 40 milyar yuan yani 237.5 milyar TL elde etti. Şirketin reklamlarını yaparken 'yatarak zengin olma' vaadinde bulundu. Fakat sistem poziydi. Yeni yatırımcıların parasını eskilere veriyordu. Ancak sistemden habersiz yatırımcıların günlük elde ettikleri küçük kazançlar nedeniyle Qing'e duydukları güven artmış, daha fazla para yatırım yapma fikrine de sıcak bakmaya başlamışlardı.

BBC'nin haberine göre, Qing'in dolandırdığı 60'lı yaşlardaki yatırımcı Yu "Her gün 100 yuan (593 TL) kâr ettiğimizi görünce borç alıp daha çok yatırım yaptık. Oysa hayal satıyordu" dedi.

Şirket reklamlarında vatan sevgisini de kullanan Zhimin, ''Çin'i dünyanın bir numarası yapacağız'' diyerek insanları kandırdı.

SAHTE PASAPORTLA KAÇTI, MALİKANE TUTTU

2017 yılında sahte pasaportla İngiltere'ye kaçtı ve 17 bin sterlin yani 943 bin TL ödediği bir malikanede yaşamaya başladı. Burada kendini "antika ve elmas" mirasçısı olarak tanıtan Wian, kripto paraları nakde çevirmek için asistan tutarak servetini lüks harcamalara yatırdı.

Polis baskınında Qian'ın evinden on binlerce Bitcoin yüklü sabit diskler ve bilgisayarlar çıktı. Olay, Birleşik Krallık tarihinin en büyük kripto para baskını olarak kayda geçti.

ŞATO ALIP BANKA KURACAKTI

"Kripto kraliçesi"nin günlüğünde ise İsveç'te bir şato alma, uluslararası banka kurma ve hatta Hırvatistan-Sırbistan sınırındaki mikrodevlet Liberland'ın kraliçesi olma planlarının yer aldığı da öğrenildi. Fakat Londra'daki bir emlak alım girişimi sırasında parasının kaynağını açıklayamaması nedeniyle İngiliz polisi harekete geçerek tüm servetine el koydu. Şimdi yatırımcılar el konulan kripto paraların kendilerine iade edilmesini umuyor.