Hava Durumu
14°
Yatırım vaadiyle 120 binden fazla kişiyi dolandırdı, 'Bitcoin kraliçesi' oldu

Qian Zhimin, 120 binden fazla Çinliyi dolandırarak kendini adeta bir 'Bitcoin kraliçesi'ne çevirdi. Sahip olduğu Bitcoinlerle lüks bir yaşam sürdüğü sırada İngiltere'de yakayı ele veren Zhimin'in cezası belli oldu.

Yatırım vaadiyle 120 binden fazla kişiyi dolandırdı, 'Bitcoin kraliçesi' oldu
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 10:39

120 binden fazla Çinliyi dolandıran, paraları kriptoya dönüştüren Qian Zhimin yakalandığı 'de 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Davaya bakan Southwark Kraliyet Mahkemesi Yargıcı Sally-Ann Hales, Qian, dolandırıcı Zhimin'in tek motivasyonunun 'açgözlülük' olduğunu söyledi.

Yatırım vaadiyle 120 binden fazla kişiyi dolandırdı, 'Bitcoin kraliçesi' oldu

''YATARAK ZENGİN OLMA'' VAADİ

2013 yılında 'de Lantian Gerui isimli şirket aracılığıyla insanlara 'yüksek kâr sağlayan sağlık teknolojileri ve kripto madenciliği projeleri' vaadinde bulundu. Bu sayede 120 binden fazla kişiyi dolandırdı, en az 40 milyar yuan yani 237.5 milyar TL elde etti. Şirketin reklamlarını yaparken 'yatarak zengin olma' vaadinde bulundu. Fakat sistem poziydi. Yeni yatırımcıların parasını eskilere veriyordu. Ancak sistemden habersiz yatırımcıların günlük elde ettikleri küçük kazançlar nedeniyle Qing'e duydukları güven artmış, daha fazla para yapma fikrine de sıcak bakmaya başlamışlardı.

Yatırım vaadiyle 120 binden fazla kişiyi dolandırdı, 'Bitcoin kraliçesi' oldu

BBC'nin haberine göre, Qing'in dolandırdığı 60'lı yaşlardaki yatırımcı Yu "Her gün 100 yuan (593 TL) kâr ettiğimizi görünce borç alıp daha çok yatırım yaptık. Oysa hayal satıyordu" dedi.

Şirket reklamlarında vatan sevgisini de kullanan Zhimin, ''Çin'i dünyanın bir numarası yapacağız'' diyerek insanları kandırdı.

SAHTE PASAPORTLA KAÇTI, MALİKANE TUTTU

2017 yılında sahte pasaportla İngiltere'ye kaçtı ve 17 bin sterlin yani 943 bin TL ödediği bir malikanede yaşamaya başladı. Burada kendini "antika ve elmas" mirasçısı olarak tanıtan Wian, kripto paraları nakde çevirmek için asistan tutarak servetini lüks harcamalara yatırdı.

Yatırım vaadiyle 120 binden fazla kişiyi dolandırdı, 'Bitcoin kraliçesi' oldu

Polis baskınında Qian'ın evinden on binlerce Bitcoin yüklü sabit diskler ve bilgisayarlar çıktı. Olay, Birleşik Krallık tarihinin en büyük kripto para baskını olarak kayda geçti.

ŞATO ALIP BANKA KURACAKTI

"Kripto kraliçesi"nin günlüğünde ise İsveç'te bir şato alma, uluslararası banka kurma ve hatta Hırvatistan-Sırbistan sınırındaki mikrodevlet Liberland'ın kraliçesi olma planlarının yer aldığı da öğrenildi. Fakat Londra'daki bir emlak alım girişimi sırasında parasının kaynağını açıklayamaması nedeniyle İngiliz polisi harekete geçerek tüm servetine el koydu. Şimdi yatırımcılar el konulan kripto paraların kendilerine iade edilmesini umuyor.

