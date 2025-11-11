Kazanan ünlü ismin yanına gömülecek! Belediyeden ilginç yarışma

Paris Belediyesi ilginç bir yarışmaya imza attı. 'Kültürel mirası koruma' amacıyla bazı mezarlıklarda bulunan uzun süredir bakımsız kalan 30 anıt mezarın restorasyonu için bir yarışma düzenleniyor.

Kura ile 30 kişi seçilecek. Bu kişiler, anıt mezarları aslına uygun bir şekilde restore etmekle yükümlü olacak. Restorasyon 6 ay içinde tamamlanmak zorunda yoksa hak iptal edilecek, yapılan harcamalar için ise herhangi bir geri ödeme yapılmayacak.

BBC'nin haberine göre, Belediye, başvuru yapacak kişilere "sonradan sürpriz yaşamamaları" için uzman taş ustalarından önceden maliyet teklifi almalarını öneriyor.

İŞTE ŞARTLAR VE FİYATLAR

Her mezar 4 bin euro bedelle devredilecek.

Restorasyon masrafı tamamen alıcıya ait olacak.

Defin hakkı süresine göre değişecek:

10 yıllık kullanım: 976 euro

Süresiz hak: 17 bin 668 euro

YARIŞMAYA İLGİ YOĞUN

Yetkililer, bu yarışmanın sadece yer açmak için değil aynı zamanda 'ölülere saygı ile yaşayanlara alan oluşturmak' arasında yeni bir denge olduğunu belirtiyor. Yarışmaya ilk 24 saatte binden fazla kişi ilgi gösterdi. Son başvuru tarihi 31 Aralık olarak bildirildi. Kazananlar ise 2026 yılının ocak ayında belli olacak.

Ünlülerle aynı toprağı paylaşacak olan mezarlıklar:

Père-Lachaise: Jim Morrison, Édith Piaf, Oscar Wilde, Sarah Bernhardt

Montparnasse: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Charles Baudelaire, Serge Gainsbourg

Montmartre: Émile Zola, Edgar Degas, François Truffaut.