Kazanan ünlü ismin yanına gömülecek! Belediyeden ilginç yarışma

Fransa'nın başkenti Paris'te ilginç bir yarışma düzenleniyor. Yarışmayı kazanan kişi, Édith Piaf, Oscar Wilde, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir gibi ünlü isimlerin yanına gömülebilecek.

Kazanan ünlü ismin yanına gömülecek! Belediyeden ilginç yarışma
Belediyesi ilginç bir yarışmaya imza attı. 'Kültürel mirası koruma' amacıyla bazı mezarlıklarda bulunan uzun süredir bakımsız kalan 30 anıt mezarın restorasyonu için bir düzenleniyor.

Kura ile 30 kişi seçilecek. Bu kişiler, anıt mezarları aslına uygun bir şekilde restore etmekle yükümlü olacak. 6 ay içinde tamamlanmak zorunda yoksa hak iptal edilecek, yapılan harcamalar için ise herhangi bir geri ödeme yapılmayacak.

Kazanan ünlü ismin yanına gömülecek! Belediyeden ilginç yarışma

BBC'nin haberine göre, Belediye, başvuru yapacak kişilere "sonradan sürpriz yaşamamaları" için uzman taş ustalarından önceden maliyet teklifi almalarını öneriyor.

İŞTE ŞARTLAR VE FİYATLAR

  • Her mezar 4 bin euro bedelle devredilecek.
  • Restorasyon masrafı tamamen alıcıya ait olacak.
  • Defin hakkı süresine göre değişecek:
  • 10 yıllık kullanım: 976 euro

  • Süresiz hak: 17 bin 668 euro

    Kazanan ünlü ismin yanına gömülecek! Belediyeden ilginç yarışma

YARIŞMAYA İLGİ YOĞUN

Yetkililer, bu yarışmanın sadece yer açmak için değil aynı zamanda 'ölülere saygı ile yaşayanlara alan oluşturmak' arasında yeni bir denge olduğunu belirtiyor. Yarışmaya ilk 24 saatte binden fazla kişi ilgi gösterdi. Son başvuru tarihi 31 Aralık olarak bildirildi. Kazananlar ise 2026 yılının ocak ayında belli olacak.

Kazanan ünlü ismin yanına gömülecek! Belediyeden ilginç yarışma

Ünlülerle aynı toprağı paylaşacak olan mezarlıklar:

Père-Lachaise: Jim Morrison, Édith Piaf, Oscar Wilde, Sarah Bernhardt

Montparnasse: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Charles Baudelaire, Serge Gainsbourg

Montmartre: Émile Zola, Edgar Degas, François Truffaut.

